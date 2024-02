Marta García: "Es un año duro y de más estrés, pero por una buena razón"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García cree que sus recientes récords de España de 2.000, 3.000 y 5.000 metros en pista cubierta "no" le obsesionan, porque son fruto de su "gran estado de forma", al mismo tiempo que advirtió de que 2024 será "duro" y "de más estrés", tras un inicio "cargado de emociones", aunque dejó claro que mantiene "intactas" su motivación y su ilusión.

"Ese salto a la profesionalización --en 2022 firmó con On su primer contrato profesional-- en todos los sentidos, y el poderme dedicar al 100% ha sido la clave para esta mejora. La verdad que lo esperaba, confiaba en mi entrenador y el año pasado, en 2023, me quedé con ganas de más, pensé que todavía tenía algo más en las piernas y no llegó a salir", dijo García en una entrevista a Europa Press en la presentación de la última parada del World Athletics Indoor Tour Gold en Madrid.

La leonesa, de 27 años, comenzó a muy alto nivel el 2024. A finales de enero, superó en Boston el récord en pista cubierta de 5.000 metros, con un 14:46.37, mejorándolo en casi 40 segundos, la tercera mejor marca española absoluta en la distancia.

Además, una semana después, en la misma ciudad estadounidense, derribó el de 3.000 metros en 'short track' (8:38.34), con un paso por los 2.000 metros de 5:45.33, lo que supuso también récord nacional. Unos registros sobresalientes que llegan después de un 2023 "inteligente", en el que estableció "unas bases y unos cimientos muy fuertes".

"Mi motivación y mi ilusión están intactas esta temporada. Quiero intentar estar lo más tranquila posible y no desgastarme mentalmente, porque han sido muchas emociones, un mes muy cargado de sentimientos, ha sido física y mentalmente duro, pero estoy contenta, sarna con gusto no pica", valoró García.

No obstante, pese a su gran final del mes de enero con tres récords nacionales, la atleta insistió en que "no" le obsesionan las marcas. "Mis récords han sido consecuencia de un gran estado de forma. Realmente no pensaba en ellos, pero el récord de España es mi marca personal. Pienso más en mejorarme a mí misma, en poder todavía rascar algún segundo porque creo que mi carrera, mi 8:38 fue una carrera que no fue la mejor para mí, entonces creo que todavía puedo arañar algo ahí", analizó.

Y para conseguirlo, García señaló que "la parte mental es uno de los factores más importantes" en el deporte actual. "Mi marca deportiva, On Running, me ofreció cuando entré en el equipo un psicólogo deportivo y nunca había pensado que lo necesitaba, pero me pareció interesante y lo quise trabajar. Siempre se puede mejorar en todos los aspectos y creo que sí que me está ayudando", confesó.

García reveló que su temporada 'indoor' responde a que "tenía que hacer una mínima olímpica" de cara a París, aunque también se alegra "mucho de todo lo conseguido". Así, auguró "un año duro" por los Juegos, cita que da al curso algo "más de estrés". "Es un año un poco más duro física y mentalmente, pero por una buena razón, es lo que hay si quieres estar allí", manifestó.

La atleta castellano-leonesa realizó esta entrevista antes de participar en el Meeting e Madrid, cita final del World Athletics Indoor Tour Gold que no se quería "perder por nada del mundo" por ser "en casa", correr ante la "afición" y por la "pasada" que ha sido esta reunión en otros años. "Si no, probablemente hubiera ido directamente al Mundial", zanjó la atleta, que finalizó novena en el 1.500 en la pista del Gallur con su mejor marca personal (4:14.82).