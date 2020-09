Marta García: "Ser mujer en el motor no es fácil, pero me he ganado el respeto"

La joven promesa española del automovilismo, que disputa las W Series, ficha por Hawkers

La piloto española Marta García, de 20 años, que disputa el campeonato femenino de las W Series y sueña con alcanzar algún día el Mundial de Fórmula 1, admitió que ser mujer en el mundo del motor "no es fácil", pero afirmó que se ha ganado el "respeto" por su carrera y triunfos.

Marta García podrá disfrutar la próxima temporada de 2021 de compartir 'paddock' con los mejores pilotos del mundo. Cuando tenía sólo 9 años, pisó por primera vez un circuito de karting junto a su padre y algo se removió dentro de ella. Alquiló un kart y nació el amor y pasión por la conducción que la han acompañado hasta ahora.

"Lo probé y me encantó, fue amor a primera vista. Además, justo en ese momento había un equipo de competición. En seguida le dije a mi padre que quería dedicarme a esto. Adoro la velocidad y adoro competir, así que era la combinación perfecta", comentó en una entrevista concedida a la marca de gafas Hawkers, con la que ha fichado como embajadora.

Tras varios años de mucho trabajo, en 2015 ganó la Academy Trophy, un campeonato en el que corren más de 50 pilotos de todo el mundo y también el Trofeo de la Industria, un certamen en el que han participado pilotos como Lewis Hamilton o Fernando Alonso.

Además, también empezó a destacar en el Campeonato Europeo, terminando cuarta en la categoría OCA Júnior. El año siguiente alcanzó, por segunda vez, la cuarta plaza en el mismo campeonato, pero en una categoría más avanzada. El año pasado ganó su primera carrera en la W Series, campeonato de monoplazas íntegramente femenino de nivel internacional.

"Creo que el año pasado hicimos un gran trabajo. La gente no me conocía a nivel internacional porque solo había hecho una temporada de Fórmula 4 en España. Quizá he sido un poco la sorpresa por eso, mis buenos resultados me han ayudado a convertirme en una de las favoritas de la W Series. Estoy muy contenta de toda la gente que me apoya", argumentó.

Esta temporada las W Series han sido aplazadas debido a la pandemia de la COVID-19, pero las dos pruebas previstas para la próxima temporada de 2021 las disputará compartiendo paddock con los pilotos de Fórmula 1, algo que no había podido experimentar nunca antes.

Durante la cuarentena, los organizadores pusieron en marcha un campeonato virtual, las W Series Esports League, con diez pruebas, donde la participación de García finalizó subcampeona.

"Esta temporada ha sido una pena por el tema de la COVID, pero ya han confirmado que estaremos en dos carreras de la Fórmula 1, México y Austin, y eso es una pasada. Espero que vaya todo bien y realmente podamos hacer el campeonato con normalidad. No puedo estar más feliz de correr junto con la Fórmula 1, porque nos va a dar mucha visibilidad. Estar en el mismo ambiente que los pilotos de F1 es muy positivo", declaró.

Ser chica en el mundo del motor no es fácil, pero Marta García tiene claro que su palmarés ha generado mucha admiración en el deporte de las cuatro ruedas. "Al principio cuesta un poco, hablo desde mi experiencia. Siempre escuchaba comentarios del tipo 'cómo puede ser que te gane una chica' Un poco machista, la verdad. Ser mujer en este deporte no es fácil, pero poco a poco haciendo resultados y ganando carreras, al final me he ganado el respeto de la gente del mundo del motor. Hoy en día lo vivo bien. No tengo la sensación de que no me respeten, me siento en bastante igualdad", aseguró.

Además, el automovilismo es un deporte muy caro y a veces no basta con ser bueno, por lo que se entrena a diario para estar en el nivel más alto posible. "Es difícil porque no podemos entrenar con un monoplaza, supone mucho dinero. Al final lo que hacemos es entrenar físicamente. Entreno de 5 a 6 días a la semana, hago trabajos de fuerza, sobre todo enfocado en la parte del cuello, brazos y antebrazos. También hago mucho trabajo de reflejos y resistencia para aguantar la carrera, que es media hora. Hay que estar bien físicamente, si tú no estás al 100%, no estarás al 100% en pista", subrayó.

Su objetivo es llegar a la Fórmula 1, aunque primero, en 2021, irá a por el título de la W Series. "Mi objetivo es prepararme muy bien durante lo que queda de año para poder luchar por ganar el campeonato de la W Series la próxima temporada. Obviamente mi sueño es llegar a la Fórmula 1, aunque es muy difícil. Primero porque necesitas mucho presupuesto, pero también mucha experiencia. Me esfuerzo al máximo día a día por conseguirlo y poder encontrar patrocinadores que me ayuden con mi carrera deportiva", indicó.

Tras el reciente anuncio de la alianza entre Hawkers y Pierre Gasly, piloto de la Fórmula 1 y ganador del Gran Premio de Monza, la marca con sede en Elche (Alicante) decidió apoyar a esta promesa deportiva femenina, luchadora, apasionada y que se identifica con los valores de la empresa de óptica.

"Me identifico con los valores de la marca igual que Pierre Gasly, a quien aprovecho para felicitar por su gran victoria este fin de semana. Hawkers es una marca joven y desenfrenada, y así me considero yo. Quiero darles las gracias por empezar a acompañarme en mi carrera deportiva, espero dar muchas alegrías", comentó.