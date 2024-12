Mihambo, plata olímpica en longitud, reconoce que "la meditación" le ayudó a ser "mejor atleta"

BERLÍN 24 Dic. (dpa/EP) -

La atleta alemana Malaika Mihambo, campeona olímpica de salto de longitud en Tokyo 2020 y plata este pasado verano en los Juegos de París, admite que "la meditación" ha sido clave para poder convertirse en una "mejor atleta".

"Ya era una atleta mentalmente fuerte, pero con este trabajo a lo largo de los años pude pulir este diamante en bruto, por así decirlo", declaró Mihambo este martes al diario 'Abendzeitung München'.

La saltadora indicó que a veces medita una hora al día, otras sólo cinco minutos. "Me di cuenta de que mi vida cotidiana es demasiado inestable y que tener una rutina a toda costa no es factible para mí", explicó.

En las fases difíciles, Mihambo también recurre a ejercicios de relajación de la mente, como en los Juegos Olímpicos de París de este verano, cuando luchó contra las consecuencias de una infección por coronavirus.

"Por eso no me derrumbo en una situación como la de París, no pierdo la concentración. Enfrentarse a ello es el arte", afirmó la campeona olímpica que descubrió su pasión por la meditación durante un viaje a la India. "Fue mi primer gran viaje, sola, como mujer, y un gran paso. Aprendí algunas cosas y medité mucho", reconoció.