Miki Oca: "Queremos estar lo más arriba en París 2024 y tenemos que trabajar cada día a muerte"

"No sé si nos tienen miedo pero tampoco pienso en ello"

"Ojalá pudiera estar en Los Ángeles, estoy encantado de estar donde estoy"



BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, aseguró este viernes que quieren estar "lo más arriba" posible en los Juegos Olímpicos de París de este verano y luchar por una medalla de oro, si bien cree que cualquier metal olímpico es "un éxito" y que, en cuanto a las opciones reales de su equipo para esta cita, tiene "potencial" para "ganar a cualquiera".

"Tenemos claro es que tenemos potencial para ganar a cualquier equipo, pero también tenemos que ser conscientes y somos conscientes de que hay muchos equipos que también lo pueden hacer. Sabiendo esto y sabiendo la dificultad de lo que queremos, que es estar lo más arriba, tenemos que trabajar cada día a muerte", afirmó en una entrevista a Europa Press.

Desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat (Barcelona), Miki Oca indicó que el objetivo es "estar entre los mejores". "Yo creo que una medalla olímpica siempre es un gran éxito. Y más allá de eso, creo que la manera de llegar lo más arriba que uno puede es centrarse en mejorarse cada día. Y que ese empuje diario, esa mejora diaria, te lleve a donde tenga que llevar", manifestó.

"Sé cómo ha sido siempre el trabajo del grupo. El grupo siempre ha trabajado muy duro, tiene jugadoras de mucha calidad y, por supuesto, saben trabajar. Entonces, a partir de ahí, eso es un poco la filosofía que tenemos; dar lo mejor siempre y vamos a ver dónde llegamos con eso. Pero, desde luego, no es fácil ni sale gratis ganar. No tenemos ninguna duda de ello", argumentó, en este sentido.

Preguntado por si el resto de equipos candidatos a medalla tienen miedo de España, manifestó que no está pendiente de ello. "No sé si nos tienen miedo y tampoco pienso en ello. No es un tema que lleve ni un minuto de mi tiempo pensar, porque lo que prefiero ocuparme siempre es de lo que tenemos delante y cómo trabajar para estar lo más arriba posible. Lo que piensen los demás es una cosa de ellos, no nuestra", defendió.

En cuanto a su equipo, el madrileño remarcó que irán a por todas pero que no importa tener una mezcla de veteranía y juventud. "A veces tienes un grupo muy veterano y funciona maravillosamente bien, otra vez un grupo muy joven y también funciona bien, otra vez hay mezcla y funciona bien", expresó.

"Yo creo que más allá de todo eso, importa cómo las piezas se conjuntan entre ellas, qué energía pone cada una de ellas y que vayan todas en la misma dirección. Teniendo eso, lo demás de si hay veteranía, juventud, puede importar o puede ser secundario, no lo sé", se sinceró el seleccionador.

Este advirtió que "lo único" que sabe es "para dar lo mejor" de ellos mismos lo que tienen que hacer es poner toda su "atención en estos Juegos como equipo". "Dejar un poco las individualidades de lado, de si son mis primeros, si son mis últimos, si son mis quintos Juegos, es igual. Son unos Juegos Olímpicos que tiene el grupo ahora y eso es lo que tenemos que pensar. Y en eso hay que poner toda la atención y toda la energía", añadió.

De cara a su futuro como seleccionador, Oca tiene claro que le gustaría vivir otro ciclo olímpico y seguir, por lo menos, hasta Los Ángeles 2028. "Estoy agradecido, encantado y me siento superafortunado de estar aquí. En mi cabeza solo están ahora mismo los Juegos, pero vamos, ojalá pudiera estar en Los Ángeles. Estoy encantado de estar donde estoy", manifestó.

Antes de viajar a Granada para una concentración en Sierra Nevada y de jugar un campeonato de preparación en los Países Bajos, España tendrá amistoso ante China en el CAR de Sant Cugat, donde también está la selección de Estados Unidos, vigente campeona olímpica y verdugo de España en Tokyo 2020 y en Londres 2012.

"Está muy bien que Estados Unidos quiera venir. Además, entrenar con las que llevan años ganando siempre, pues está muy bien. Es un buen reto y nos ayuda a mejorar", comentó Miki Oca, quien está mostrando algunas de las cartas a las estadounidenses, pero no todas, pensando en un posible encuentro contra ellas en París 2024.

De momento, no han podido batir a las estadounidenses en estos entrenamientos. "Acabamos de empezar la preparación, pero sí, siempre hay pequeños retoques y algunos aspectos nuevos en el juego que estamos empezando a preparar. Y a lo largo de la preparación tenemos que ver cómo se desarrollan y si finalmente nos sirven para competir o no. Todo esto está en proceso de gestación", sentenció.