Mohamed Katir: "Me motivan más los récords que las medallas"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Katir confesó este martes que le "motivan más los récords que las medallas", al mismo tiempo que reconoció que está "muy bien" físicamente "para bajar" su marca en los 3.000 metros, donde su duelo con el también español Adel Mechaal, un "ejemplo" para el deportista, será uno de los grandes atractivos de la final del World Indoor Tour que acoge Madrid este 2 de marzo.

"Me motivan más los récords que las medallas. Hacer 3:26 en 1.500 metros es una locura, es inhumano, me motiva más eso que una medalla. Muchos deportistas tienen una medalla, pero que haga 3:26 solo hay uno en el planeta", reflexionó Katir en la presentación de la final del World Indoor Tour celebrada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid.

El atleta admitió que tiene ganas de competir en Indoor y "hacer el récord de Europa". "Mi positivo en Covid en enero me afectó mentalmente, pero me recuperé muy bien, empecé a entrenar y motivarme. Ahora tengo otra oportunidad mañana, a ver si los rivales quieren una carrera rápida y no táctica y puedo aprovecharlo", señaló.

Katir sabe que su duelo con Mechaal en los 3.000 metros será uno de los platos fuertes del Mitin de Madrid, aunque no le genera presión. "Tengo muchas oportunidades de volver a competir en Madrid, me quedan 15 años para competir aquí", bromeó. "Estoy muy bien y estoy para bajar mi marca. Mañana hablaré en la pista, espero que disfrutéis de mí, no me gustan las carreras tácticas, si ponen liebre hay que seguirlas. He crecido viendo a Mechaal, es un ejemplo para mí", destacó.

Finalmente, Katir confesó que no participará en el Mundial de atletismo indoor que se celebrará en Belgrado del 18 al 20 de marzo para "descansar mentalmente. "El aire libre es muy importante, disfruto más al aire libre, quiero llegar bien al Mundial de Estados Unidos y al Europeo", argumentó.