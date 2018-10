Montenegro y Hungría, principales rivales de las selecciones masculina y femenina en el Europeo de Barcelona

Publicado 07/03/2018 14:38:09 CET

BARCELONA, 7 Mar.

La selección española masculina de waterpolo se medirá a Montenegro o Francia en la fase de grupos de los 33os Campeonatos de Europa LEN de Waterpolo Barcelona 2018, que se disputarán en la piscina Bernat Picornell del 14 al 28 de julio, mientras que la selección femenina empezará estos Europeos contra equipos potentes como la vigente campeona Hungría o Serbia.

El combinado masculino tuvo más suerte que el femenino, ya que los chicos de David Martín debutarán contra la 'a priori' débil selección de Malta en un grupo B completado por Francia, que podría ser la 'tapada' y ya ha ganado a España recientemente, y la vigente subcampeona europea, Montenegro, que será la gran rival para el liderato del grupo que daría el pase directo a los cuartos de final.

Dani López Pinedo, portero internacional español, comentó que jugar en casa es un punto extra para ellos. "Es muy importante aprovechar la simbiosis con la grada para nuestro bien. Empezamos con Malta, no es un rival de entidad, pero es muy importante empezar bien y más en casa", destacó.

Por su parte, el seleccionador, David Martín, apuntó que será una "presión extra" jugar en unas piscinas Picornell que son "mágicas". "El equipo está preparado y va a llegar con muchas ganas de hacer algo bonito. El Europeo es el campeonato más difícil y duro, lo que nos falta ahora mismo es creerlo porque estamos en línea ascendente", celebró.

España, que nunca ha ganado un Europeo y que en la última cita de Serbia en 2016 fue quinta, intentará convertir esa presión añadida y motivación extra en éxito y poder, por lo menos, lograr una medalla que no consigue desde el bronce en la cita de Serbia en 2006. Ni en los Europeos que albergó Málaga en 2008 pudieron estar entre las mejores, acabando en séptima posición.

Además de España o Montenegro, otras selecciones como Hungría, Italia o Grecia intentarán que la gran favorita, Serbia, no consiga su cuarto cetro europeo consecutivo. La selección serbia debutará contra Eslovaquia en el asequible grupo D, completado por Rusia y Rumanía. Hungría, bronce en la última cita, quedó encuadrada en el grupo A junto a Alemania, Georgia e Italia.

Por su parte, el equipo femenino, actual subcampeona del mundo, debutará en el grupo B ante la vigente campeona continental, Hungría, en un partido de lujo para abrir el camino de España en la cita en la que intentará revalidar el título logrado en 2014 y mejorar el cuarto puesto de 2016. En su grupo también estarán la potente Rusia, Serbia, Turquía y Alemania. El grupo A quedó formado por Israel, Holanda, Francia, Grecia, Croacia e Italia.

La jugadora Anni Espar aseguró, justo tras el sorteo, que hubieran preferido no empezar contra Hungría. "Nos ha tocado un rival fuerte. Preferimos empezar con un rival más flojo o fácil para quitar estos nervios, pero siempre hemos empezado contra rivales fuertes cuando hemos logrado medallas. Nos va a meter desde el principio en competición", aseguró.

Por su parte, el seleccionador nacional, Miki Oca, comentó que es un grupo con un nivel "muy parejo" el que tendrán. "Hay que hacerlo muy bien para ganar a cualquiera de ellos. El equipo compite y lo hace bien, tenemos que trabajar mucho para batir a equipos de este nivel. Si quieres pasar fases y llegar arriba tienes que estar muy bien", argumentó.

Antes del sorteo, una de las referencias de la selección española femenina, la portera Laura Ester, recibió el premio de la Liga Europea de Natación (LEN) como 'Mejor jugadora de Europa' en 2017. "Estos trofeos nunca te los esperas, y menos de la forma en que me enteré que me llamó un periodista. Siendo portera es difícil conseguir estos trofeos, porque suelen ganarlo las jugadores que marcan goles y no las que los evitamos", señaló Ester.

--SORTEO FASE DE GRUPOS EUROPEOS BARCELONA 2018.

-Campeonato Masculino.

GRUPO A: Alemania, Georgia, Italia, Hungría.

GRUPO B: Montenegro, Malta, Francia, ESPAÑA.

GRUPO C: Croacia, Turquía, Holanda, Grecia.

GRUPO D: Rusia, Serbia, Eslovaquia, Rumanía.

-Campeonato Femenino.

GRUPO A: Israel, Holanda, Francia, Grecia, Croacia, Italia.

GRUPO B: Serbia, Rusia, Hungría, ESPAÑA, Turquía, Alemania.