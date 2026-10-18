Muere el exboxeador ruso Denis Boytsov a los 40 años

BERLÍN, 18 Oct. (dpa/EP) -

El exboxeador ruso Denis Boytsov, considerado un posible rival del campeón mundial Wladimir Klitschko antes de que su carrera terminara tras un grave accidente ocurrido en Berlín en 2015 y cuyo origen aún no se ha esclarecido, ha fallecido a los 40 años, según ha informado la agencia estatal rusa de noticias TASS, citando a su padre.

El informe señala que un coágulo de sangre provocó la muerte de Boytsov, quien pasó muchos años en Alemania y comenzó allí su carrera. Conocido como el 'Tyson ruso', en referencia al gran boxeador estadounidense Mike Tyson, Boytsov ganó 36 de sus 37 combates, 27 de ellos por 'nocaut'.

En mayo de 2015, fue hallado inconsciente en un túnel del metro de Berlín. Se le indujo un coma y se le practicó una intervención quirúrgica de urgencia por lesiones graves en la cabeza y las manos. A continuación se le sometieron a más operaciones y a un largo proceso de rehabilitación, pero Boytsov nunca se recuperó por completo y se retiró del boxeo. Nunca se determinaron las circunstancias exactas del incidente.

Boytsov fue durante un tiempo en 2013 el retador obligatorio del campeón mundial Klitschko en la Organización Mundial de Boxeo (WBO), antes de perder ese estatus. Su último combate tuvo lugar en marzo de 2015, cuando venció al brasileño Irineu Beato Costa Jr., que se retiró en el segundo asalto.