Nani Roma: "Creo que Marc Márquez será capaz de lograr diez títulos"

Publicado 01/08/2018 12:54:34 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (Repsol Honda), campeón del Rally Dakar en 2004 y 2014, cree que Marc Márquez, actual líder del Mundial de MotoGP, "será capaz de lograr diez títulos" en su carrera, porque "tiene talento, es trabajador, ama su deporte y es inteligente", y admite también que Dani Pedrosa "es uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo".

"Después de lo que hemos visto, Marc está un paso por delante de todos. Desde las ganas que tiene de competir, las ganas que tiene de ganar, la forma en la que trabaja, cómo se entrena. Su mundo es ese y da la impresión de que se siente fuerte y está por delante del resto. Con lo joven que es yo creo que es capaz de ganar diez títulos", declaró en una entrevista a Repsol Media.

Roma, quien sigue de cerca el Mundial de MotoGP, vio una "exhibición" del de Cervera en Alemania. "La última carrera fue toda una exhibición de Marc Márquez, en la que se le vio muy tranquilo. Creo que iba a medio gas, la moto no se le movía, no tuvo los típicos sustos de cuando va más al límite", argumentó.

"Hizo una carrera magistral y dio la sensación de que si alguien le hubiese forzado, él habría podido dar mucho más de sí, y en este Mundial está un paso por delante de todos", explicó.

Inmerso en la preparación de la que será su vigésima cuarta prueba de Dakar, el tercer piloto de la historia en conseguir ganar el Dakar en la categoría de motos y coches cree que la clave del éxito de Marc son sus "ganas de competir, de ganar, la forma en la que trabaja, cómo se entrena... Su mundo es ese y da la impresión de que se siente fuerte y está por delante del resto", destacó.

"Cuando alguien gana nueve veces y lo hace de forma consecutiva, como él lo ha hecho, te demuestra el nivel que tiene. Yo gané nueve veces la Baja Aragón y te aseguro que me costó mucho", aseguró. Por eso dice que pese a no ser " el deportista perfecto, porque no existe, pero casi", "tiene talento, es trabajador, ama su deporte, y encima es inteligente y ha sabido rodearse de la gente adecuada".

En relación con su accidente en el Dakar de este año, el barcelonés de 46 años ha tenido "bastante tiempo de recuperación hasta ahora" y está contento de volver a competir. "He disputado mi primera carrera, la Silk Way, una prueba dura de siete días en Rusia, y a partir de aquí tenemos un calendario bastante cargado hasta el Dakar 2019", prevé el piloto.

Nani Roma también distingue la trayectoria de Dani Pedrosa como "uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo". Sin embargo, "su físico, que quizás le ayudó algo en 125cc y 250cc, le ha perjudicado mucho en MotoGP, y a pesar de ello lo que ha hecho es increíble".

"Es un piloto muy profesional, que entrena y trabaja muchísimo, pero vivimos en un mundo en el que si no ganas el Mundial de MotoGP parece que no has ganado nada, y Dani, que seguramente está viviendo una situación difícil, con su talento quizás consigue soltarse y volvemos a ver el nivel que habíamos visto hasta ahora", añadió.

Con respecto al nivel que presentan las fábricas, piensa que estamos ante "uno de los mejores años de la historia gracias sobre todo a la implantación de las centralitas únicas, que ha hecho que todo se igualase mucho".

"Es fantástico ver que tanto las Honda, Yamaha, Ducati y Suzuki se van alternando en los podios. Para mí, una de las cosas que engancha en las carreras es la batalla de las marcas. El sistema que han encontrado los organizadores, permitiendo además que los equipos que empezaban, como en el caso de Suzuki, pudieran evolucionar, ha sido muy positivo", descubrió.

Roma, que ha tenido "la suerte de vivir en una misma trayectoria profesional dos tipos de pilotaje distintos", tanto motos como automóviles de cuatro ruedas, refrendó a Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, que piensa que Márquez lo haría muy bien en Fórmula 1.

"Si el Dr. Marko dijo algo así es porque vio que tiene talento. Estoy seguro de que en la Fórmula 1 lo haría muy bien. En este mundo nadie regala nada, y menos él, que no suele prodigarse en piropos". En la Fórmula 1 saben muy rápidamente cómo frenan, cómo aceleran, el paso por curva y las referencias de todos los pilotos que han pasado por allí, así que si le dijo eso, es porque vería algo" confirmó.

En cuanto a sus referencias, afirma que los primeros pilotos que seguía en cualquier carrera eran los americanos. "Recuerdo a Freddie Spencer, que corría en 250cc y 500cc, o las derrapadas de Randy Mamola. Y sobre todo recuerdo la época de Kevin Schwantz, Wayne Rainey, o los australianos Gardner y Doohan. Más adelante, cuando yo ya competía, llegaron los españoles: Sito Pons, Garriga, Cardús, Álex Crivillé y compañía", recordó.