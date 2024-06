La Nucía 2024, más que un Campeonato de España mirando a París

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Nucía acoge desde este viernes y hasta el domingo la 104ª edición del Campeonato de España de atletismo absoluto al aire libre, marcado esta temporada por ser año olímpico y terminar justo con el cierre del plazo para lograr una mínima para los Juegos de París 2024, con lo que habrá mucho en disputa estos días en el Camilo Cano.

Por un lado está el gran honor de ser campeón de España pero además, muchos de los atletas tratarán de aprovechar la última vía hacía París, o bien logrando la mínima o bien demostrando su valía por encima de algún compañero o compañera, en los cupos.

Para lucir sin presión, en busca de algo más de rodaje de cara a la gran cita del verano, llegan a la localidad alicantina los recientes campeones de Europa de triple salto, Ana Peleteiro y Jordan Díaz; el doble campeón del mundo de marcha, Álvaro Martín; o los vallistas Quique Llopis y Asier Martínez.

El Estadio Olímpico de La Nucía, que acogió hace cinco años este Campeonato de España que sirvió de inauguración, tendrá al también medallista europeo en Roma Thierry Ndikumwenayo, en el 5.000, pero no a una Marta Pérez que, tras ser bronce en la capital italiana y con récord de España, se bajó a última hora de La Nucía por lesión.

"Tengo una micro rotura en el vasto medial de la pierna derecha que me va a impedir competir en el Campeonato de España. No es una lesión grave, pero si quiero recuperarla, necesito un mínimo reposo. Me da mucha pena. Me cuesta infinito ganar este Campeonato pero me sigue encantando intentarlo", escribió este jueves la propia atleta leonesa en su cuenta de la red social 'X', pensando en París. Por otro lado, la dos veces campeona de España de 100 metros María Isabel Pérez causará también baja por lesión.

La prueba más esperada, una vez más, será el 800 masculino, por el nivel de los atletas y las opciones olímpicas que podrían estallar incluso si Mariano García arranca su moto ante Mohamed Attaoui, Adrián Ben, Álvaro de Arriba y Saúl Ordóñez. En el 800 femenino, Lorena Martín y Daniela García tendrán que refrendar su mínima RFEA.

En el 'milqui' la historia es parecida, aunque más apretada si cabe, ya que a París no pueden ir todos. Adel Mechaal, que tratará de doblar una vez más con el 5.000 (también en los Juegos), defiende título ante Mario García Romo, Jesús Gómez, Ignacio Fontes y Javier Mirón. Marta Pérez y Esther Guerrero volverán a batirse en el 1.500 femenino, con una Águeda Marqués apurando su opción olímpica.

Por otro lado, en el 3.000 obstáculos no se esperan sorpresas, con un Dani Arce favorito para defender su título y su billete a la capital francesa, mientras que Carolina Robles y Irene Sánchez-Escribano no tendrán tanta presión en la carrera femenina. Las vallas volverán a mostrar el gran nivel español, con atención especial a los 400, donde se la juega Sergio Fernández.

Además, un seis veces campeón de España de longitud como Eusebio Cáceres tratará de dar el gran salto hacia París, mientras Fátima Diame y Tessy Ebosele ya tienen esa mínima y lucharán por el título nacional. Para el lanzador de peso Carlos Tobalina, con seis oros consecutivos desde 2018, a sus casi 39 años, podría ser su último Campeonato de España, mientras Belén Toimil es la gran lanzadora nacional, plusmarquista y líder del año.