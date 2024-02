Nuria Marquès: "Llego a París con más madurez y sobre todo con mucho aprendizaje"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Nuria Marquès reconoce que ha cambiado "muchísimo" desde que sorprendiese al mundo en 2016 durante los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro al conquistar, con tan sólo 17 años, la medalla de oro en los 400 libres S9, y que eso provoca que llegue a los Juegos de París de este verano "con más madurez y sobre todo con mucho aprendizaje".

"Yo creo que (he cambiado) muchísimo. Ahí tenía 17 años y prácticamente acababa de comenzar, como aquel que dice, había ido a un Europeo y a un Mundial y fue una experiencia superbonita muy intensa y muy buena, pero aún no sabía dónde estaba no en ese momento", recordó Marquès en una entrevista a Europa Press tras recibir su premio como ganadora de la Liga AXA de Natación Paralímpica.

La catalana no olvida que en Río de Janeiro, donde fue también plata en los 100 espalda la llevaban "un poco de la mano" y que cinco años después en Tokio, donde sumó otra plata (100 espalda) y añadió un bronce (200 estilos), "fue completamente distinto". "Fueron unos Juegos complicados por culpa del COVID. Tuvimos que mover un año entero al siguiente y creo que eso se notó mucho sobre todo psicológicamente por parte de todo el grupo", advirtió.

"Y ahora llega París que son unos Juegos que quedan al lado de casa y donde podrá venir a verme toda mi familia que es algo que me hace muchísima ilusión. En Río me vino a ver sólo mi padre y estoy muy contente e ilusionada porque también podrán venir amigos míos a verme", añadió.

En este sentido, tampoco olvida que no sabe "cuánto tiempo" va a seguir "nadando". "Al final ya llevaré tres Juegos, que es algo que no pensaba nunca. Al principio, no pensaba ni llegar a uno, imagínate a tres, así que a disfrutar mucho de este año y a darlo todo para que pueda salir lo mejor que se pueda allí", remarcó.

Marquès reconoció también que este ciclo, más corto por ser de tan sólo tres años por el aplazamiento de Tokyo 2020, "ha pasado muy rápido". "Nosotros trabajamos de cuatro en cuatro años y al ser tres prácticamente, el año después de los Juegos, que es el que nos relajamos un poco más, básicamente no lo hemos tenido esta vez", apuntó.

"A lo mejor incluso nos ha ido bien el hecho de no parar un poco y mantener esa preparación que habíamos tenido en Tokio y, sobre todo, por cómo es este campeonato. Al final, yo también he cambiado mucho, creo que he pasado muchas experiencias hasta el día de hoy y he podido aprender muchas cosas a través de ellas, tanto malas como buenas, y creo que en estos Juegos los acojo con más madurez que en los anteriores y sobre todo con mucho aprendizaje", resaltó la nadadora.

La catalana celebra tener ya desde hace unos meses la mínima para estar en la capital francesa. "La verdad es que estoy muy contenta. Ahora hemos pasado unas pequeñas vacaciones de Navidad un poco más tranquilas, con la familia, y disfrutando, pero vuelta a la carga ahora en enero porque ahora nos vienen unas cuantas competiciones así también de nivel", comentó. "Tenemos el Europeo en abril, que es un campeonato muy importante y que tenemos en mente para ver un poco cómo vamos durante la temporada", destacó.

ACONSEJA A DMYTRIV DISFRUTAR DE SUS PRIMEROS JUEGOS

La barcelonesa, que recordó que a nivel nacional hay "un equipo muy potente" con diez nadadores "buscando esas marcas para poder participar", se centrará en preparar sus "pruebas principales" que son "el 100 espalda y el 200 estilos".

La española comparte clase con el nuevo gran nombre de la natación española, Anastasia Dmytriv, de 15 años y que debutará en la capital francesa muy joven como ella misma o Sarai Gascón cuando lo hizo en Pekín 2008 también con 15 años. "Vas a escuchar muchos comentarios y ayudas por parte de la gente que te intentan aconsejar qué hacer, qué no, pero al final creo que es también tener experiencia y encontrarte en situaciones que te hagan aprender", subrayó.

Marquès cree que eso fue lo que a ella le pasó "un poco", en su caso teniendo como referente a Sarai Gascón. "He visto todo el recorrido que pasó ella y sí que es verdad que hasta que no lo vives en primera persona, a lo mejor no vas aprendiendo de ello", confesó.

"Lo que le aconsejaría es que disfrutara porque es muy joven y le quedan muchos años por delante de la natación, que es un deporte muy bonito y muy agradecido, y no mirar tanto el hecho de ir a ganar una medalla, que es normal porque todos los deportistas de alto rendimiento tenemos esa ambición", añadió de la joven nadadora andaluza.

EL VALOR DE LOS ENTRENADORES Y DE EMPRESAS COMO AXA

La catalana está dentro del grupo de Jaume Marcé, uno de los mejores entrenadores a nivel nacional y del cual realza su figura. "Sin todo el equipo que tenemos detrás no podríamos llegar a lo que a día de hoy hemos llegado muchos de nosotros. Ya llevo seis años prácticamente con él y al final es quien te da las herramientas para que las puedas usar y puedas conseguir un poco lo que te propongas, sueñes o tus objetivos a lo largo de la temporadas", expresó.

La cuádruple medallista paralímpica sabe que "los entrenadores son un apoyo muy importante" y que son "esenciales", y por ello considera que "es muy importante también enseñar a entrenadores también de clubes más minoritarios que pueden aprender sobre la natación adaptada".

"Tanto viéndonos a los nadadores como a mi entrenador, que lleva un equipo muy variado de personas con diferentes discapacidades y todas entrenamos en el mismo nivel para poder conseguir algo tan grande como ir a unos Juegos. Creo que es muy importante también apoyar a este personal, a estos entrenadores para que ayuden a que niños también quieran engancharse a la natación y que desde la base se pueda hacer crecer la natación paralímpica española", demandó.

Finalmente, elogió la labor de AXA, en cuyo Equipo de Promesas Paralímpicas se forjó. "Igual que yo, ha ido creciendo con la familia paralímpica. Entramos un poco a la vez y para mí la verdad es que significa muchísimo, son un apoyo superimportante dentro del Equipo Paralímpico", explicó.

"Me ayudaron en mi carrera al principio de todo, sobre todo en introducirme a lo que era el mundo de la natación más competitiva, a querer ir a competiciones, a querer ganar y a tener ese apoyo de mis compañeros. Siempre creo que represento esa parte que ha crecido en mí de AXA y para mí es un honor poder llevarlos como equipo", sentenció Nuria Marquès.