La ONCE vuelve a impulsar el Observatorio del Deporte Inclusivo

Dos alumnas con discapacidad visual practican judo en una escuela deportiva - ONCE

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE anunció este jueves que va a volver a impulsar el Observatorio del Deporte Inclusivo, una herramienta para analizar la práctica deportiva por parte de las personas con discapacidad visual, desde el entorno escolar hasta la alta competición, y reflexionar y elaborar propuestas de actuaciones internas y externas que contribuyan a su mejora.

La organización considera al deporte como una de sus "apuestas más importantes en su modelo de inclusión social de todas las personas ciegas o con baja visión". "Los beneficios que aporta el deporte y la actividad física, a cualquier edad, son importantísimos. Por eso nace este Observatorio", explica Imelda Fernández, presidenta del Observatorio y vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE, en nota de prensa.

Este Observatorio tiene en su organigrama representantes de todas las áreas del Grupo Social ONCE -ONCE, Fundación ONCE e Ilunion-, y de todos los departamentos o centros implicados en el fomento de la práctica deportiva, la educación y la animación sociocultural, como son los Consejos Territoriales de la organización, los Centros de

Recursos Educativos (CRE), y la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC).

Cuenta con tres personas, dos de ellas externas a la ONCE, expertas en materia de deporte y discapacidad, como son Bárbara Fuertes, subdirectora General de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD); Luis Leardy, director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español (CPE), y José Luis Vaquero, director técnico de natación de la FEDC y seleccionador nacional.

"Además de ser pionera, es una iniciativa muy importante, porque el Observatorio va a acabar, entre otras cosas, con la ausencia de datos que en muchas ocasiones impiden poner en marcha políticas y acciones encaminadas a favorecer que en el futuro haya, por ejemplo, una buena cantera de deportistas paralímpicos", reconoce Leardy.

Por su parte, Vaquero opina que "el problema es que para que se integren en actividades físicas hay que dar más recursos a centros y profesores", explica, dejando claro que es "importantísimo" llegar a las familias.

Constituido como Observatorio de la Práctica Deportiva y la Actividad Física a finales de 2019, la llegada de la pandemia frenó su actividad al igual que lo hizo con las competiciones deportivas, pero ahora vuelve a impulsar su trabajo que ya comenzó a rodar moderadamente en 2021 con diversos pasos para ir materializando sus objetivos.

Uno de ellos fue la aprobación del documento 'Actividad física y práctica deportiva para menores en la ONCE', en el que se definen los marcos donde pueden practicar deporte, así como las ayudas y apoyos que la organización puede ofrecerles, o el 'Informe sobre la práctica deportiva y la actividad física de las personas afiliadas a la ONCE', un análisis de la situación deportiva actual entre las personas ciegas o con baja visión.

Además, ya está en marcha la elaboración del que será el primer 'Dossier de buenas prácticas para el fomento y la promoción de la práctica del deporte de personas ciegas o con baja visión', de periodicidad anual y que se distribuirá a todos los centros de la ONCE, así como a entidades y colectivos profesionales externos, siendo actualizado de manera periódica. Para Fernández, este es "un proyecto de gran relevancia" porque le permitirá "compartir ideas que pueden ayudar a mejorar" su participación "en actividades deportivas en todos los ámbitos".

Por otro lado, a nivel práctico, el Observatorio impulsará además dos importantes eventos con el deporte como eje de inclusión, normalización, conocimiento y motivación para niños, jóvenes y sus familias como son las Jornadas Puente del Deporte, organizadas por la FEDC y que ya se celebraron el año pasado, y las Escuelas Deportivas de la ONCE, que en 2022 se celebrarán en septiembre en Tarragona, bajo el lema 'Jugamos tod@s'.