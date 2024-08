Orient Express, INEOS Britannia y Luna Rossa lideran las 'Round Robin' de la Copa América

Emirates Team New Zealand y Luna Rossa Prada Pirelli en la Copa América de vela

Emirates Team New Zealand y Luna Rossa Prada Pirelli en la Copa América de vela - RICARDO PINTO / AMERICA'S CUP

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Orient Express Racing, INEOS Britannia y Luna Rossa Prada Pirelli lideran la clasificación tras la primera jornada de 'Round Robin' de la 37ª edición de la Copa América de vela, en la que el campeón defensor, el Emirates Team New Zealand, sufrió un aparatoso incidente en tierra al caerse de una grúa.

Acompañados por una brisa suave y bajo la atenta mirada del Rey Felipe VI, las embarcaciones salieron a aguas de Barcelona para afrontar el estreno de las 'Round Robin', la fase clasificatoria de todos contra todos, que dejó tres ganadores este jueves.

En la primera de las cuatro regatas del día, el equipo francés Orient Express Racing se impuso al Alinghi Red Bull Racing suizo, aunque en la última manga del día no pudo repetir el éxito frente al Luna Rossa Prada Pirelli italiano. "No hemos ganado las dos regatas, pero el objetivo era ganar al menos una regata hoy. Creíamos que Alinghi Red Bull Racing tenía más puntos débiles que Luna Rossa, así que una victoria era más factible. Ha estado bien ganar", reconoció el timonel de babor del AC75 galo, Kevin Peponnet.

"Luego, contra Luna Rossa, hemos sentido que estábamos en lucha y, aunque hemos perdido, hemos salido de esa prueba con la sensación de que definitivamente tenemos potencial para ganar contra los grandes y aún no hemos descubierto todo el potencial de nuestro barco", continuó.

Posteriormente, en la reedición de la final de la Regata Preliminar, Emirates Team New Zealand -que participa en la fase, pero sus regatas no puntúan, ya que participará en la competición como campeón- y Luna Rossa Prada Pirelli no defraudaron. La ventaja inicial fue para los italianos, pero en la segunda ceñida, los timoneles Peter Burling y Nathan Outteridge navegaron de manera excelsa y lograron ventaja para los 'kiwis', que se adjudicaron el triunfo.

Andy Maloney, uno de los controladores de vuelo y trimmers de Emirates Team New Zealand, se mostró "muy contento" de la navegación de la embarcación neozelandesa. "Nos hemos pegado a ellos cuando ha hecho falta y hemos aprovechado algunas oportunidades para separarnos y volver a la regata. Luego, en la última virada, ellos viraron en una posición en la que pensamos que podíamos aguantar lo suficiente como para mantenerlos en el layline y luego hicimos una buena virada y conseguimos sacarlos de allí", apuntó.

Sin embargo, una vez en tierra, la embarcación neozelandesa sufrió un percance. "Devolviendo el AC75 a tierra hoy después de navegar, la grúa ha fallado al llevar el barco a su soporte y este ha caído con fuerza. Todos los miembros del equipo están a salvo. El alcance de los daños será evaluado lo antes posible", señaló el equipo.

En la tercera regata, el NYYC American Magic se ha caído de sus foils antes de entrar en el área de presalida y regaló una salida limpia a INEOS Britannia, que aprovechó la ventaja para ganar 14 segundos por delante de los estadounidenses. "Ha sido una buena victoria para el equipo, está bien sumar puntos tan pronto", manifestó Ben Ainslie.

"El American Magic ha tenido algunos problemas en la salida, así que teníamos una gran ventaja, pero no hemos tenido la sensación de haber hecho una gran regata en términos de defender el liderato o de encontrar el equilibrio adecuado en el barco, así que después de la regata hemos intentado resolverlo, especialmente en las maniobras que sabemos que son clave en estas condiciones. Creo que es un resultado positivo, pero hay mucho en lo que trabajar", añadió.

En la última manga, el Luna Rossa Prada Pirelli se impuso al Orient Express Racing Team después de varias tácticas astutas de match-racing en el primer tramo de ceñida y con una navegación de ataque. Los italianos defendieron una ligera ventaja hasta el final, aunque los franceses les mantuvieron a raya a lo largo del recorrido de seis tramos.