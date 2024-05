Pablo Crespo finaliza tercero en el Preolímpico de C1 1000 y aún aspira a estar en los Juegos de París

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Pablo Crespo tendrá que esperar a la reasignacion de plazas para saber si puede estar en los Juegos Olímpicos de París del próximo verano en la distancia de C1 1000 m, donde finalizó tercero en la final del Preolímpico que se está disputando en Szeged (Hungría).

Después de que Begoña Lazcano y Laia Pélachs no lograsen el miércoles clasificarse para la cita de la capital parisina, este jueves era el turno de Crespo, que por la mañana se clasificó directamente para la final al finalizar tercero de su serie tras Rusia y Ucrania.

En la final de la tarde, el palista pontevedrés llegó a colocarse en la segunda plaza tras los primeros 500 metros, pero no pudo mantener esa posición y acabó tercero a 89 centésimas del segundo clasificado. Ahora, según indicó la Real Federación Española de Piragüismo, Crespo está a la espera de que Rusia, clasificada previamente en C2 500, renuncie a su plaza en el C1 1000.

Si eso sucede, el piragüismo español estaría en nueve de las diez modalidades olímpicas de París, en el caso del C1 1000 por primera vez desde los Juegos de Londres del año 2012, donde David Cal cerró su palmarés con su quinta medalla, una plata.

"Ha sido una regata increíble, me ha salido muy bien, mejor de lo esperado y ahora estamos a la espera, pero acabe o no en clasificación, ha sido un 'carrerón', de los mejores que he hecho", señaló el gallego en declaraciones facilitadas por la RFEP.

Crespo recordó que todo está en manos de Rusia, que ha clasificado a un segundo C2 500 y también a un C1 1000 y que "debe decidir". "Por lógica podemos esperar unas cosa, pero hasta que no sea oficial no podemos decir nada. Está cerca, lo puedo tocar y espero que salga todo bien", añadió.

Por otro lado, en el Mundial de Paracanoe no hubo buenas noticias y ni Javier Reja ni Úrsula Pueyo pudieron conseguir su clasificación para los Juegos de París en KL2 y VL3 respectivamente. Ambos llegaron a las semifinales, pero ahí no pudieron colarse en la final donde tenían que ganar el oro para lograr el billete paralímpico.