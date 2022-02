Pablo Fernández nada 36 horas seguidas por la educación de los niños y recupera su quinto Récord Guinness.

Dona 36.000 euros a la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel para cubrir más de 2.000 becas para material escolar

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El emprendedor español Pablo Fernández, cofundador y CEO de Clicars, ha nadado más de 36 horas sin descanso para apoyar la educación de niños necesitados de barrios madrileños con una donación de más de 36.000 euros para cubrir 2.000 becas de material escolar, y ha recuperado su quinto Récord Guinness.

Pablo Fernández se ha comprometido a cubrir los gastos de estas 2.000 becas para material escolar a niños de colegios en barrios humildes a través de la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, financiando el 100% del programa 'Llena sus mochilas de ilusión' en 2022.

Para ello, donará esos 36.000 euros, 1.000 euros por cada hora nadada. De esta manera los niños de familias de los barrios de Villaverde, Vallecas y Torrejón de Ardoz se beneficiarán de estas ayudas.

Además, a través de una campaña de recaudación de fondos mediante la plataforma GoFundMe, ha animado a todos aquellos que quisieran contribuir con la acción, como la Fundación La Caixa, a que se sumen para incrementar ese impacto y llegar al mayor número de niños posible. Concretamente, ya son más de 4.000 euros los que han sido donados para la educación de los niños.

"Este nuevo reto ha sido muy duro, pero estoy muy orgulloso y contento de esta superación personal. Brazada a brazada he logrado vencer la monotonía y el sueño de nadar en un espacio tan reducido como es la piscina. La educación de los más pequeños y su futuro es lo que me ha mantenido a flote y me ha motivado, hasta realizar más de 120.000 brazadas. Mi familia somos de Carabanchel y en su día, también recibí ayuda para material escolar. Ahora que me ha ido bien la vida puedo devolver a la sociedad lo mucho que he recibido", declaró Pablo Fernández.

El emprendedor se ha enfrentado a este reto con el único equipamiento de unas gafas y un bañador, tal y como establecen las reglas de Guinness World Records, que estuvieron presentes para acreditar este nuevo hito en el palmarés del nadador español, que ostenta con éste ya cinco Récord Guinness y otros siete récords mundiales.

Para la consecución de este nuevo reto, ha seguido un entrenamiento estricto de más de 3 horas diarias de nado con sus entrenadores de Iberswim combinado con sesiones fuerza en el gimnasio Metropolitan después del trabajo.

El reto ha estado controlado por observadores oficiales del Récord Guinness. Fernández ostenta varios premios y reconocimientos como el hecho de ser el primer hombre en cruzar el río Congo a nado, el río a Gambia, la bahía de Ha-Long en Vietnam o nadar desde Nicaragua a El Salvador.

En 2021 ha sido el único español nominado al premio 'Man of The Year Award' por la Federación Internacional de Natación de Aguas Abiertas (WOWSA) por su último Récord Guinness, la mayor distancia de la historia nadada en el Océano en solitario, 250 kilómetros, y sin parar.

Pablo Fernández es cofundador y CEO de la empresa tecnológica Clicars.com, que con 350 millones de facturación se ha convertido en una de las más pujantes en la venta de coches online en España.