¿Cómo han quedado las ligas deportivas en España?

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coronavirus ha detenido la actividad deportiva en España y muchos de los campeonatos de diferentes deportes han tenido que tomar decisiones sobre qué hacer con ellos, si acabarlos, en este caso también cómo hacerlo, o si darlos por concluidos y si se concede títulos, ascensos y descensos. Repasamos lo que han decidido algunas de las principales competiciones.

1. Fútbol. LaLiga Santander y LaLiga SmartBank ya tienen el visto bueno para poder volver a partir del 8 de junio por lo que se decidirán campeones, descensos y ascensos. El fútbol no profesional no tendrá descensos y en sus competiciones en las que su formato dicte que hay 'playoffs' para ascender se respetarán en formato exprés y en sede única a mediados de julio. La Primera Iberdrola femenina concluyó con el FC Barcelona coronado campeón.

2. Baloncesto. La ACB, la otra liga profesional en España junto al fútbol, también ya tiene luz verde para regresar, aunque falta por definir dónde lo hará ya que anunció que los 12 primeros clasificados jugarían en una sede por elegir un torneo para decidir el campeón. No habrá descensos, lo que puede originar un nuevo conflicto porque la FEB ya ha dado también por concluidas sus competiciones y otorgado el derecho de ascenso a Carramimbre CB Valladolid y Delteco GBC. La Liga Endesa femenina se dio por concluida sin campeón ni descensos.

3. Balonmano. El balonmano sí coronó a sus campeones de la temporada: el Barça en la Liga Sacyr ASOBAL y el Super Amara Bera Bera en la Liga Guerreras Iberdrola. Ninguna de las dos categorías tendrá descensos.

4. Voleibol. El voleibol también dio por concluidas sus ligas y lo hizo sin proclamar ganadores y sólo decretando descensos en la Liga Iberdrola, la Superliga femenina, de la que se caen el CV Barça y el CV Sant Cugat.

5. Hockey hierba. La RFEH también canceló su temporada y no proclamó campeones ni dictaminó descensos en ninguna de sus cuatro ligas nacionales, pero sí ascensos. Línia 22 y el Giner de los Ríos ascienden a División de Honor Masculina, y la RS Tenis y el RC Jolaseta, a Liga Iberdrola.

6. Fútbol sala. El fútbol sala está todavía por definirse. La RFEF decidió que los ocho primeros clasificados de Primera División en el momento del parón (Movistar Inter, Barça, Viña Albali Valdepeñas, ElPozo Murica, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante UD y Jaén Paraíso Interior) jueguen un 'playoff' exprés en sede única para decidir el campeón. No habrá descensos, pero sí ascensos, entre ellos el directo del Betis por su condición de líder de la Segunda División. En el femenino, también habrá eliminatorias por el título entre los cuatro primeros clasificados (Futsi Atlético Navalcarnero, Pescados Rubén Burela, Ourense CF Envialia y Alcorcón) y un 'playoff' de ascenso.

7. Hockey patines. También se han dado por concluidas las ligas en el hockey sobre patines y la federación ha proclamado campeones al Barça en la OK Liga masculina y al Magic Studio CP Manlleu en la OK Liga femenina. El CH Mataró y el CE Vendrell serán nuevos equipos de la competición masculina donde no habrá descensos.

8. Waterpolo. El waterpolo tampoco cerrará su temporada inacabada y proclamó campeones al Zodiac CN Atlètic-Barceloneta, en masculina, y el CN Mataró, en femenina. No habrá descensos y ascenderán el CN Molins de Rei Sintagmia, en la masculina, y Concepción Ciudad Lineal y Leioa, en la femenina.

9. Tenis de mesa. El Real Cajasur Priego TM y el UCAM Cartagena TM fueron proclamados respectivos campeones de las Superdivisiones masculina y femenina, que tampoco tendrán descensos y sí ascensos.