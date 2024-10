Rahm: "Jugar en España es más duro mentalmente porque tienes más ganas de hacerlo bien"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm, que esta semana participará en la décima edición del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters en el Real Club de Golf Sotogrande, ha asegurado que "jugar en España es más duro mentalmente" porque tienes "más ganas de hacerlo bien", y espera resarcirse de su segundo puesto en el pasado Open de España, donde terminó por detrás de Ángel Hidalgo.

"Jugar en España es especial y divertido, quizá más duro mentalmente porque tienes más ganas de hacerlo bien, pero esa tensión ha hecho que viva domingos muy buenos como los de las victorias en los Open de España de 2018, 2019 y 2022 e incluso el último Open, aunque no gané, fue muy emotivo para Ángel Hidalgo", señaló en rueda de prensa.

En su etapa amateur, el golfista vasco, con dos 'grandes' y 10 victorias del DP World Tour en su palmarés, recordó su derrota en la Copa Sotogrande 2012. "En el tee del 12 iba cuatro o cinco menos en el día y ganando por cuatro o cinco. No me acuerdo muy bien si me relajé o me puse demasiado nervioso. La mandé a la izquierda, hice doble bogey o bogey en el 13, birdie en el 14, bogey en el 15 y tres pats en el 17, creo que para otro bogey. En el 18 aún tenía un pat de unos cinco metros para birdie y ganar, y no se me olvidará en la vida porque la dejé corta por el centro a medio centímetro del hoyo. Luego, perdí el play-off en el hoyo uno", indicó.

"Ese domingo no lo voy a olvidar, pero los momentos malos son necesarios para aprender y desarrollarse como jugador. Grandes campeones como Mickelson o Tiger son capaces de contarte golpes que hicieron hace 35 años con todo detalle, han llegado al nivel que han llegado porque aprendieron mucho de sus errores", prosiguió.

Tras una semana de descanso, Rahm regresa con ganas. "Los niños tenían vacaciones así que he ejercido más de padre que de otra cosa y me he divertido mucho. Mentalmente he descansado muchísimo y he venido con muchas ganas a este último torneo de este año en España", apuntó.

En otro orden de cosas, hizo balance de su carrera a punto de cumplir los 30 años. "Cada día aprendes algo nuevo y tienes nuevas experiencias, pero mi esencia como persona no me ha cambiado. Yo creo que el ir a los 15 años de una ikastola en Euskadi, en Bilbao, a estudiar a Madrid, para mí fue un cambio muy grande. Simplemente, el cambio de estudiar en español fue muy difícil. Luego de ahí a Estados Unidos. Yo creo que esos dos cambios fueron más grandes que lo que me ha pasado de profesional hasta ahora", expresó.

En este sentido, se muestra más cauto que cuando tenía 17 años, cuando afirmó que ganaría 19 'grandes'. "Entiendo que fui prepotente, pero mi actitud es la misma; si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie; si yo no tengo ese objetivo y ese sueño no llego a donde estoy. Sé que, si no tengo un objetivo suficientemente grande, no voy a dar el máximo esfuerzo para llegar a él", subrayó.

"Ahora que tengo dos 'grandes' mi objetivo es llegar a tres, si algún día tengo tres, será llegar a cuatro, si me quedo a mitad de camino de los 19 y llego a nueve o diez, será una carrera increíble. Hoy en día, pasar de 5 es muy difícil", manifestó.

Las opciones españolas pasan también por Pablo Larrazábal, Álvaro Quirós, Adrián Otaegui, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Adri Arnaus, Ángel Hidalgo, Alfredo García Heredia, David Puig, Eugenio Chacarra, Santiago Tarrío, Alejandro del Rey, Manuel Elvira, Iván Cantero y Sebastián García. El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters es un torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai.