Regino Hernández y Lucas Eguibar, ilusionados por brillar en la Copa del Mundo de Snowboard de Sierra Nevada

Publicado 04/02/2020 15:59:16 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 'riders' españoles Regino Hernández y Lucas Eguibar se mostraron con ganas e ilusión de disputar la prueba de la Copa del Mundo de Snowboard que se celebrará los días 6 y 7 de marzo en Sierra Nevada (Granada), donde ambos se sienten muy a gusto.

"A Sierra Nevada llego con más ganas que a ninguna otra prueba, porque es en casa. Me ha visto crecer y además tengo la espinita del campeonato individual que no gané el año pasado. Después de la lesión, hay que luchar y voy con todas las ganas del mundo para poder hacer un buen papel", afirmó Regino Hernández, que disputará la prueba de 'cross' de la que es actual bronce olímpico.

Su compañero de modalidad, Lucas Eguibar, peleará también en la estación granadina por un podio, que según el donostiarra se le está "resistiendo" en las competiciones de este año. "El otro día me quedé a las puertas en Canadá, pero personalmente estoy haciendo unas buenas carreras, estoy contento y voy a seguir intentándolo", señaló.

Junto a ellos estuvo el joven Álvaro Romero, bronce en snowboard en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Lausana, un éxito que le pilló por sorpresa.. "No me lo esperaba, todavía no lo asimilo. Me sentí muy contento y según ha ido pasando el tiempo me he ido ilusionando más", confesó.

Los tres 'riders' realizaron estas declaraciones tras acudir este martes a la presentación de la parada granadina de la Copa del Mundo y de la OPA Alpen Cup de esquí alpino Sub-16 que acogerá Baqueira Beret (11-12 febrero) y de la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado que se celebrará en Formigal (13-15 de marzo), las tres competiciones internacionales que albergará España en esta temporada durante los meses de febrero y marzo.

"El calendario de este año viene repleto de un ilusionante proyecto que lideran estas tres competiciones", señaló el presidente de la RFEDI, May Peus, que dio las gracias a Formigal por acoger "una prueba diferente" como la del kilómetro lanzado y a Baqueira-Beret porque "apostó" por una prueba de categoría infantil que celebra su "tercera edición".

Representando a Sierra Nevada estuvo su consejero delegado, Jesús Ibáñez, que advirtió que integrarán "animación y fiesta" a la prueba, así como "conciertos y actividades para avivar la competición". "Volvemos a acoger una prueba de primer nivel, un trazado en la zona de Montebajo que nos va a permitir pasarlo bien", subrayó.

Por su parte, en Baqueira está "todo listo" para acoger una competición "para la cantera más joven" que se disputará en el Estadio Fernández Ochoa situado en Beret. "Llevamos apostando por esta competición varios años y es una estación donde entrenan equipos a diario", señaló el responsable de marketing de la estación del Valle de Arán, Pep Albós.

En nombre de la estación de Formigal estuvo Jesús Agustín, del departamento de Marketing, que consideró la prueba de la Copa del Mundo de esquí de velocidad como "bastante atractiva", ya que "es la prueba no motorizada donde los atletas consiguen mayores velocidades". "Viendo las características de la pista, se calculó que se podían coger velocidades de hasta 230 kilómetros por hora, lo que la convierte en la segunda pista más rápida del mundo", recalcó.

EL CSD ESPERA "UN ÉXITO" EN LAS TRES PRUEBAS

Finalmente, el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano reconoció que al "deporte de nieve se le da un poco la espalda en España", a pesar de las "grandes pistas y estaciones" que hay. "No es lo mismo la nieve que el suelo y, además, en los deportes de invierno se utilizan unos elementos añadidos que lo hace más complicado pero también más atractivo", indicó.

"Son tres tipo de pruebas y tres estaciones diferentes con sus características diferentes, con sus posibilidades diferentes, y en tres comunidades diferentes, Cataluña, Aragón y Andalucía. La Federación está haciendo un gran esfuerzo, eso es importantísimo. Espero que las tres pruebas sean un éxito, a nivel organizativo, también", concluyó.