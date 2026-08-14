El relevo 4x400 femenino accede a su final del Europeo y Yulenmis Aguilar a la de jabalina

Archivo - Yulenmis Aguilar, durante una competición. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo español de 4x400 metros femenino, formado por Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, ha accedido a la final del Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), mientras que su compatriota Yulenmis Aguilar lo ha logrado en lanzamiento de jabalina.

Durante la quinta sesión matinal de este certamen en el Alexander Stadium, las 'Golden Bubbles' pasaron de ronda tras acabar segundas su serie preliminar con 3:26.41, octava mejor marca española de siempre; en un reñido desenlace, Hervás remató la labor de sus tres compañeras.

En las series masculinas de la misma prueba, el cuarteto formado por David García Zurita, Ángel García, Juan José de la Rosa y Bernat Erta acabó la suya en cuarto lugar con un tiempo de 3:01.41, la séptima mejor marca española de la historia, pero quedándose fuera de la final.

Mientras, Aguilar consiguió el pase a la cita definitiva de la jabalina gracias a un primer lanzamiento (59,85 m) que le permitió terminar como la segunda de su grupo y la quinta mejor de todas las participantes. En el segundo intento alcanzó 56,97 m y renunció al tercero tras comprobar que su marca era suficiente para ser finalista.

El heptatlón también dejó buenas sensaciones al equipo de España. La plusmarquista nacional, María Vicente, va séptima en la clasificación general con 2.009 puntos; empezó con 13.38 en 110 metros vallas y luego igualó en altura su mejor marca de la temporada saltando 1,77 m. Por su parte, Sofía Cosculluela ocupa la vigesimoprimera posición con 1.857 puntos, pues hizo 13.42 en esos 110 mv y posteriormente 1,65 en altura.

Lo negativo llegó en 1.500 metros masculinos. En la primera serie, Carlos Sáez se vio involucrado en una caída con un rival a falta de 500 metros, lo que le dejó sin opciones de pelear por los seis primeros puestos que daban acceso a la final y acabó con un tiempo de 3:55.49.

Y en la segunda serie, Adrián Ben se mantuvo en la mitad del grupo durante buena parte de la carrera, pero no pudo pelear en el esprint hacia meta y acabó octavo (3:42.52); peor le fue ahí a Mariano García, quien perdió contacto con el grupo cabecero a falta de 500 metros y finalizó decimocuarto (3:44.99), eliminado igual que su compatriota.