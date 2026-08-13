Mo Attaoui se cuelga el bronce europeo en 800 metros

El atleta español Mohamed Attaoui se cuelga el bronce europeo en 800 metros - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui se colgó la medalla de bronce este jueves en la final de 800 metros del Campeonato de Europa que se está disputando en Birmingham (Inglaterra).

Attaoui, plata hace dos años en Roma, marcó el ritmo de inicio y aguantó unos apretados metros finales, con el también español David Barroso cruzando la meta cuarto. El oro fue para el irlandés Mark English y segundo terminó el croata Marino Bloudek.

España suma así su segunda medalla en este Europeo tras la plata lograda el martes por Marta García en los 5.000 metros.