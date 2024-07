La RFEA subraya que el criterio de preselección para Paris 2024 es "objetivo" y "justo"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha subrayado que el criterio de preselección para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ha sido "objetivo" y "justo" en respuesta al escrito recibido el 28 de junio firmado por algunos atletas.

En un comunicado, la RFEA recordó que la participación de los atletas en los Juegos no es a título individual sino en representación del Comité Olímpico Español (COE), aceptando las normas de la federación española, y que ésta "en ningún caso va a renunciar a sus funciones delegadas ni establecer un sistema de auto preselección".

La RFEA observó que existe "cierta falta de entendimiento" respecto al sistema establecido por World Athletics, y aclaró que las marcas 'Entry Standards' y el sistema de World Ranking establecen los criterios mínimos de inscripción "no de preselección".

"Sin embargo, en ningún caso representan la clasificación automática de los atletas, según lo establece la propia World Athletics. La competencia y potestad legítima de establecer los criterios de preselección o selección recae en las Federaciones Nacionales. Esta circunstancia no es exclusiva del nuevo sistema; siempre ha sido así con los sistemas anteriores", recordó.

En este sentido, la RFEA recordó que un atleta cumpla con los criterios de inscripción establecidos por World Athletics para participar en los Juegos Olímpicos "es un requisito indispensable pero no suficiente para configurar la lista de preseleccionados". "En ningún caso, su cumplimiento otorga la condición de preselección directa", añadió.

Asimismo, reiteró que la existencia de marcas o criterios de rendimiento y competitividad no es algo nuevo en el atletismo sino que históricamente ha establecido sus propios criterios discrecionales, además de las llamadas marcas 'mínimas A' y 'mínimas B'.

De manera discrecional, entre aquellos atletas que cumplían dichos criterios, el seleccionador, apoyado por su Comité Técnico, decidía qué atletas estaban en un estado de forma óptimo para competir, y decidía seleccionarlos o no.

En algunas ocasiones, también se establecieron las llamadas 'mínimas RFEA', que no necesariamente coincidían con las marcas establecidas por la IAAF o la Asociación Europea de Atletismo. Incluso en algunos casos, a pesar de haber logrado la mínima A de participación, algunos atletas no fueron seleccionados para un campeonato debido al criterio técnico discrecional del seleccionador.

"Por lo tanto, no es nada nuevo ni ajeno a nuestro deporte que las federaciones nacionales, incluyendo la RFEA, establezcan sus propios criterios de rendimiento. Aunque actualmente exista un interés encubierto por desvirtuar la realidad, estos han sido, son y seguirán siendo los fundamentos de nuestro deporte", reseñó.

Otras federaciones nacionales han establecido criterios similares, y algunas de ellas con exigencias incluso mayores que las de la RFEA, como las del Reino Unido, Países Bajos, Alemania e Italia, entre otras. Adicionalmente, otras como las de Francia, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda y Australia también cuentan con sus propios criterios adicionales a los de World Athletics.

También resaltó que la RFEA parte de un principio de "transparencia", "integridad" y "objetividad", ofreciendo las mismas condiciones a todos los atletas al publicar los criterios de preselección con suficiente antelación, y que su objetivo es "maximizar" el rendimiento deportivo del equipo nacional.

Igualmente, que el establecimiento de los criterios de selección no busca "en ningún caso" restringir la participación de los atletas sino garantizar que los seleccionados estén en un nivel óptimo de rendimiento acorde con el nivel de cada campeonato y las cuotas de participación en cada prueba.

Asimismo, subrayó que la participación ha aumentado como en los Campeonatos de Europa de 2018, 2022 y 2024, que han sido los de mayor de participación histórica. Además, se espera que los Juegos Olímpicos de París cuenten con una de las mayores participaciones de atletas españoles de la historia.

Desde 2016, los resultados del equipo nacional en todas las modalidades y campeonatos han mejorado "significativamente" como en el Campeonato del Mundo de Budapest de 2023, y para ello la RFEA ha incrementado "en más de un 250 por ciento" las ayudas directas a los atletas en los últimos años, pasando de 1,3 millones en 2016 a 4,1 millones en 2023.

Por todo ello, la RFEA considera que la Dirección Deportiva ha establecido un sistema "objetivo" y "justo", resultado de un "arduo" y "continuo" trabajo de análisis de rendimiento, de los sistemas implementados en otras federaciones deportivas, y del intercambio de conocimientos con profesionales de primer nivel de otros países.

En lo referente a las demandas de la Comisión de Atletas, informó de que después del Campeonato de Europa de Múnich de 2022, en una reunión de la Junta de Gobierno, fue dicha comisión la que solicitó establecer criterios claros, objetivos y transparentes que los atletas conocieran con anterioridad.

"Por este motivo, y atendiendo a las demandas de los propios atletas de tener un sistema más objetivo y menos discrecional, se implementaron estos criterios específicos de rendimiento para todas las competiciones mencionadas, de la misma forma que ya lo habían hecho otras federaciones nacionales de referencia", añadió.

Finalmente, manidestó que los criterios de preselección para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 se publicaron el 25 de octubre de 2023, 8 meses antes de que finalizase el periodo de clasificación para los Juegos, dando a los atletas tiempo suficiente para planificar su programa de competiciones y alcanzar sus objetivos.

Además, la RFEA convocó una reunión virtual con todos los atletas y entrenadores con opciones reales de participar en los Juegos Olímpicos para compartir y explicar el fundamento de los criterios de preselección específicos. "A dicha reunión solo asistió un atleta, lo cual, lamentablemente, no es algo excepcional, sino que es lo habitual en este tipo de convocatorias", lamentó.

La RFEA concluyó que seguirá trabajando para mejorar y perfeccionar sus criterios de preselección manteniendo un "diálogo abierto" para considerar las propuestas y sugerencias tanto de la Comisión de Atletas como de los propios atletas y entrenadores a nivel individual.

"Muchas de las mejoras en el sistema de ayudas a los atletas, en las condiciones de preparación y competición, así como en los propios criterios de preselección, han sido implementadas a demanda de los deportistas. El hecho de no compartir algunas cuestiones o demandas planteadas, o no estar de acuerdo con todas ellas, no debe interpretarse en ningún caso como una desconsideración hacia sus opiniones", aclaró.