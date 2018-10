La RFEP admite que España "no ha rendido como se esperaba" en el Mundial de Eslalon

Publicado 01/10/2018 11:21:40 CET

RÍO DE JANEIRO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo de la Real Federación Español de Piragüismo, Ekaitz Saies, reconoció que "no se ha rendido como se esperaba" en el Campeonato del Mundo de Eslalon 2018 celebrado en Río de Janeiro después de que el equipo español no consiguiera ninguna medalla y por ello plantea "un cambio de estrategia" para la clasificación de los Juegos de Tokyo 2020.

"No se ha rendido como se esperaba debido a algunos errores cometidos por nuestros competidores en sus respectivas descensos que se pagan muy caros y en la totalidad de los casos les han impedido el pase a sus finales", confesó Saies en declaraciones facilitadas por la federación.

El directivo cree que "a partir de ahora" deben "hacer una reflexión y ver si es necesario un cambio de estrategia puesto que el próximo año se disputa la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio".

Lo más positivo para el donostiarra es "el potencial" que posee el combinado nacional, el cual le permitirá "llegar a las finales" en futuras competiciones, algo que no ha sido posible en el Mundial celebrado en el canal olímpico de Deodoro, cerca de Río de Janeiro.

Así, la vigente campeona olímpica, Maialen Chourraut, se quedó sin disputar la final, después de que, tras una "sobresaliente" actuación en la primera ronda, incurriera en "un error que resultó fatal al saltarse una puerta en el tercio final del descenso, que fue motivado por una mala trazada".

"En eslalon todo ocurre muy rápido y los errores son penalizados de manera severa. Si Maialen hubiera tenido una segunda oportunidad seguro que no hubiese ocurrido lo mismo. Ha sido un resultado inesperado, ya que estaba a un nivel de rendimiento cercano al óptimo. Conociendo a Maialen, el contratiempo sufrido en Río sabemos que supondrá un revulsivo para ella y estamos convencidos de que preparará el Mundial 2019 aún con más motivación", afirmó Saies.

En otros resultados, Ander Elosegi sólo pudo ser undécimo, a un puesto del pase a la final, con "muy buena actitud" después de una temporada en la que no ha tenido "demasiada motivación", subrayó el director deportivo español. Respecto a la catalana Nuria Vilarrubla, que no superó la primera ronda de C1, Saies comentó que la "calidad" de esta palista es "conocida por todos" pero, por motivos que desconocen, "su rendimiento no ha sido el deseado".