Rienda: "El dopaje está ahí, a una pantalla o una llamada, pero ni se me pasó por la cabeza doparme"

Pedro Aguado: "La única basura que nos metimos en Barcelona'92 fue comer hamburguesas, y ganamos la plata"

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exesquiadora, María José Rienda, admitió que el dopaje "está ahí, a una llamada", pero que nunca pensó en acudir a sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento en los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de la Magdalena en Santander.

"El dopaje sabes que está ahí, a una pantalla, a una llamada, pero ni se me pasó por la cabeza doparme. Las decisiones tienen consecuencias y éstas son las que pesan. El deporte me apasiona y no me veo en una vida sin él. Doparme sería machacar lo que soy", manifestó María José Rienda en la UIMP.

Así se expresó la ex secretaria de estado para el Deporte en la mesa redonda 'La importancia del entorno del deportista en la promoción de los valores del deporte limpio', organizada por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) en la UIMP, junto al ex jugador de balonmano Raúl Entrerríos y el exwaterpolista Pedro García Aguado.

Rienda recordó que el Deportista de Alto Nivel (DAN) elite empieza muy joven y desde muy temprano le "exigen mucho", lo que le hace "madurar muy pronto". "Al margen de la familia es importante el equipo técnico, que te eduque en la cultura del esfuerzo. He sido una deportista a la que las pastillas me han dado 'yuyu'. Al margen del caso de Johan Muehlegg, que fue muy sonado, no he visto casos muy sonados en mi deporte", indicó.

Para el campeón olímpico de waterpolo en los Juegos de Barcelona'92 Pedro Aguado existe un debate sobre si un niño tiene que "empezar a competir o aprender". "Los padres están en la vorágine del trabajo y se olvidan de esa transmisión de valores, y esos valores tienen que partir de la familia", indicó.

El deporte de elite es, según Aguado, "el menos saludable de los deportes porque llevas al cuerpo al límite". "Si tienes bien asentado esos límites de qué cosas no debes tomar para rendir más es más fácil. Ahora hay mucha sobreprotección de los deportistas porque la familia está acostumbrada a sacarte las castañas del fuego", destacó.

El exwaterpolista reconoció que tuvo la suerte "de no tener a un entrenador que viniera con un maletín con productos raros". "La única basura que nos metimos en Barcelona'92 fue comer hamburguesas y ganamos la plata. Se puede", señaló.

ENTRERRÍOS: "EL BALONMANO ES BASTANTE SANO"

El exinternacional de los 'Hispanos' Raúl Entrerríos afirmó que el dopaje no ha estado presente en las charlas de la familia "de forma directa". "Nos hablaban de hacer deporte, pero desde un punto de vista lúdico y siempre estaban pendientes de que siguiéramos el camino correcto. El balonmano es un deporte bastante sano y siempre hemos tenido muy buenos médicos que nos dado las pautas correctas. Quieres ser más fuerte, pero tengo tan claro que hemos conseguido cosas por el camino correcto", comentó.

Con un 95 por ciento de las denuncias que recibe la CELAD que son "anónimas", el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, aseguró que no se ha salido ninguna vez "de la línea" en su carrera. "Pero llega un momento en los que inviertes 6 o 7 horas al día en entrenar, te cuidas al máximo y te ganan los que dan positivo, y te lo piensas, porque es frustrante. Los que no tienen esos valores dicen: yo hago lo que hace todo el mundo", lamentó.