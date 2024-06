Rodríguez Uribes: "Tenemos que seguir perseverando en luchar contra el racismo y los discursos de odio"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, demandó este martes a todas las partes implicadas a que sigan "perseverando en luchar contra el racismo y los discursos de odio" y aseguró que la sentencia de este lunes por los insultos a Vinícius Jr "es el camino", aunque consideró también importante no olvidarse de los que cometen estos delitos.

"Yo creo que tenemos que seguir perseverando todos y desde el Gobierno, desde la sociedad civil, desde todas las instituciones y todos los ámbitos perseguir para luchar contra el racismo, contra los discursos de odio", señaló Rodríguez Uribes tras acudir a la presentación del acto 'ADO, Haciendo Historia Juntos'.

El dirigente recalcó que "el ámbito más incompatible con esos discursos de odio es el deporte" y celebró la histórica sentencia contra los tres jóvenes que insultaron de forma racista al madridista Vinícius Jr en mayo de 2023 en Mestalla. "Ese es el camino. Yo creo que también es el camino de la educación", apuntó.

"Yo creo que hay que trabajar en cuatro ámbitos, el ámbito de la educación, de la concienciación social y el de la sanción. La sanción que tiene que ser, por supuesto, a través de los tribunales, del Código Penal, pero también lo que podríamos llamar una sanción restaurativa", remarcó el mandatario.

Este pidió "pensar también en los victimarios". "Es decir, a los que cometen estos delitos de odio. Tenemos que hacerles entender que ese no es el camino, que el fútbol en particular, y el deporte en general no son espacios de impunidad. Que la gente tiene que disfrutar, tiene que defender sus colores con pasión, pero tiene que hacerlo con respeto", aseveró.

El pasado viernes, tanto él como la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, salieron a defender también a la atleta Ana Peleteiro, después de que esta denunciase haber recibido "innumerables comentarios racistas en las redes sociales". La gallega conquistó el oro en el triple salto del Europeo de Roma el pasado domingo.

"Ana Peleteiro ha estado inmensa, como siempre. Es fantástica, como persona, como ser humano, como mujer y como deportista. Son lamentables, condenables más que lamentables", definió Uribes. "A Peleteiro la tenemos que querer como se merece, porque nos representa a todos y porque hace las cosas muy bien y es una deportista fantástica que tenemos", añadió.

Por otro lado, a 45 días para los Juegos Olímpicos de París, el presidente del CSD afirmó que se han "hecho todos los deberes" para superar el récord de 22 medallas de Barcelona'92, y que los deportistas "van con mucha fuerza y con todo el apoyo institucional"

Además, celebró que el Plan ADO siga "con mucho vigor". "Las empresas, la sociedad, estamos muy ilusionados. Nuestro programa 'Team España', ha sido muy importante en este periodo entre Tokio y París, y por tanto yo creo que las condiciones se dan. Vamos con mucha fuerza y con mucha ilusión. Yo creo que podemos estar en esa situación de superar lo de Barcelona", resaltó.