La San Silvestre Vallecana se prepara para una de las mejores ediciones en su "especial" 60 aniversario

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2024 se prepara para celebrar este martes 31 de diciembre un "especial" 60 aniversario de su prueba internacional, será la 47ª edición popular, con una presencia femenina que supondrá el 40% de las inscripciones totales.

El Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde en Madrid acogió la presentación de la prueba internacional con algunas de las grandes fuguras de la carrera de este año. En el acto, dos de los más veteranos tomaron la palabra para destacar el carácter "especial" de la Vallecana.

"Animo a todos los participantes a que disfrutan de esta prueba tan especial. Recuerdo la parte final con mucha gente. Subimos al estadio, hacia mucho frío pero el calor humano era muy grande. Estoy agradecida a todas las participantes porque somos un 40%", expresó Rosa Mota, ganadora en 1991 (38:45).

Por su parte, el ganador en 2003, Chema Martínez, celebró haber "visto crecer" una carrera "muy especial". "He visto como se ha convertido en la mejor carrera del mundo de 10k. Voy a salir a muerte, a hacer todo lo que pueda, y a llevarme el aplauso de toda la gente. Espero estar alrededor de los 31 minutos, voy a salir a tope hasta que el cuerpo aguante", expresó.

Entre los representantes españoles en la prueba internacional, Adel Mechaal es una de las grandes opciones, y se marca como objetivo el podio. "La San Silvestre es especial, la he corrido varias veces, pero hacía tiempo no volvía. Tengo un objetivo personal de conseguir una de las mejores marcas de un español en la carrera, pelear por el podio y ser el español más rápido", deseó.

Tampoco se la perderá un Yago Rojo que llega a la prueba después de sufrir una factura por estrés en el fémur tras los Juegos, una lesión que le obligó a parar "dos meses". "Quería cerrar el año corriendo aquí. No he hecho grandes entrenamientos y creo que lo acusaré, aunque he visto muchos milagros en esta carrera. Me quedo con el ambiente que se genera", expresó.

Y, aunque le pilla "a seis horas de casa", Adrián Ben también correrá por las calles de Madrid en la tarde de este martes. "La única manera de sacarme de ese ambiente con familia y amigos era esta carrera", confesó el gallego durante la presentación.

Esta categoría masculina, promete un duelo estelar entre el ugandés Jacob Kiplimo y el etíope Berihu Aregawi, que defiende victoria. El primero ganó en 2018, y viene este año a dar su "mejor versión" y a "hacer marca personal". "Lo que más recuerdo de la carrera es que la gente gritaba mucho", dijo, mientras que el vigente ganador va a "correr todo lo rápido que pueda", en una carrera a la que llega "en forma".

En la prueba femenina, la keniana Ruth Chepngetich, actual récord del mundo de maratón (2:09.56), es la gran favorita. "Estuve tres semanas descansando después de batir el récord del mundo en Chicago y mañana espero poder batir el récord de 29:54 de Brigid Kosgei en 2018", deseó, ante la etíope Adawork Aberta, octava en la maratón de Sevilla, y que quiere bajar su marca personal, que es 32:27.

No gana una atleta española la prueba desde Marta Domínguez en 2008, y ninguna ha bajado de los 33 minutos. Sin embargo, la representación nacional en la internacional este año será muy nutrida. "Esta carrera es brutal, fue increíble la primera vez. El público anima mucho. Estoy con muchas ganas de disfrutar, dar lo mejor de mi y poder hacer un buen papel", afirmó Águeda Marqués.

También participará Marta García, bronce en el Europeo de Roma en 5.000 metros -con récord de España-, que se estrena en la carrera. "Tengo ninguna marca en mente pero es la primera vez que me enfrento a una prueba en ruta, no sé si preparándolo específicamente pero hemos hecho un bloque de entrenamientos pensando en el primer 10k serio de toda mi carrera", reconoció.

También está "con muchas ganas" una Laura Luengo que ve en la San Silvestre Vallecana "una buena oportunidad para acabar el año corriendo". Mientras que Laura Priego, primera española en 2021 y 2023, sabe que lo tendrá "complicado porque el cartel es increíble". "Contamos con la mejor élite nacional femenina, esta carrera es espectacular y creo que podemos vivir grandes marcas. Es mi carrera favorita, no he vivido otra en la que el público lo de todo", elogió sobre una carrera que contará con un 40% de inscripciones femeninas.

Finalmente, Carolina Robles, especializada en 3000 m obstáculos, comentó que ha preparado esta prueba "a conciencia", por lo que espera "ser la primera española y poder entrar en el podio". "Es la primera vez que voy a correr en este circuito porque en 2020 era el covid y fue en otro sitio. Espero resolver la carrera bien y hacer un podio", concluyó.