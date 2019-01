Sara Hurtado: "Se pasa mal al irte fuera, pero hay que ser valiente y ver lo que hay al otro lado"

Publicado 27/12/2018 16:13:03 CET

La patinadora española Sara Hurtado reconoció que a nivel personal "ha tenido ventajas" tener que salir de España, en su caso a Rusia, para seguir evolucionando en su carrera deportiva y que aunque "se pasa mal", aconseja que es mejor "ser valiente y ver que hay al otro lado".

"Para mí ha tenido ventajas (salir de España), no sólo el salir sino por la persona en la que te conviertes al tomar esa decisión y dices 'si esto es lo necesario para alcanzar ese objetivo, lo voy a hacer'", comentó Sara Hurtado este jueves durante su participación en el 'Encuentro Mujeres que brillan por el mundo y vuelven a casa por Navidad', organizado por 'Iberdrola' y 'Gente que brilla', espacio digital de la energética.

La madrileña no duda en lo bueno de su elección. "Hay gente que se queda en el que irse va a ser muy duro, pero hay que ser valiente porque el camino a casa ya me lo sé y hay que ver que hay al otro lado. Esto te convierte en otra persona y lo que hay en el otro lado es impagable y no se aprende en un aula. Se pasa mal, pero lo que aprendes es para toda la vida", confesó la deportista de 26 años, que anteriormente ya tuvo que emigrar a Canadá.

"Hace tres años dejé Madrid para emprender un nuevo proyecto con un nuevo compañero porque antes estuve en Montreal durante cinco años con Adrià Díaz y juntos llegamos a los Juegos de Sochi, pero el equipo empezó a fallar y decidió terminar esa relación porque creo que habíamos alcanzado un nivel suficiente", rememoró.

Sin embargo, "algo mágico pasó en el universo". "Y me topé con Kirill Jalyavin", señaló sobre el que iba a ser su nueva pareja y con el que ha hecho historia en el patinaje español al conseguir la primera medalla en la modalidad de Danza sobre Hielo en una gran competición internacional, la Rostelecom Cup.

"Él estaba en una situación similar porque su compañera se lesionó y estaba desmotivada y él quería seguir. Hicimos una prueba juntos y emprendimos un nuevo ciclo olímpico con un equipo diferente y me tocó hacer la maleta de nuevo, aunque Moscú está 'aquí al lado'", añadió con una sonrisa, detallando que lo que se le "hace más duro" es que "se haga tan pronto noche cerrada" en la capital rusa.

Hurtado se tuvo que ir a Moscú "para hacer equipo con un chico ruso", nacionalizado ya español desde el verano de 2017, "y en un deporte donde la definición de equipo es lo más intenso que hay porque es 50-50". "No hay sustitutos, ni parada en 'boxes', sólo estamos él y yo y el día a día con una cultura diferente para bailar juntos y transmitir una emoción", relató.

"Esto me ha hecho aprender a estar abierta a observarle a él, a mi grupo de entrenadores y a eliminar un poco los prejuicios del mundo ruso y que son gente fría. A veces definimos a las personas con nuestro propio mundo y lenguaje y no podemos aplicar esos mismos criterios fuera de esa cultura porque acabas chocando", subrayó la madrileña.

"LAS EMOCIONES SON EL LENGUAJE DEL MUNDO"

La patinadora española bromeó sobre su nuevo compañero, al que debe "saturar" porque le está "todo el rato hablando". "Pensaría al principio que estaba medio loca", explicó. "Él es más al trabajo y yo de llegar con la música, y había que generar eso súper rápido porque a los 3 meses teníamos que competir contra gente que lleva haciéndolo 11 años juntos", advirtió.

"Esto es ver qué puedo aprender de la otra persona, ya no somos un ruso y una española, somos nosotros trabajando juntos y generando una historia que representa a España y hace cosas bonitas sobre hielo. Hay que reconocer los puntos donde le necesitas y tienes que pedirle ayuda porque las emociones son el lenguaje del mundo, todos conocen el amor, el miedo, la presión o la soledad", remarcó Hurtado.

De su deporte, aclaró que a las patinadoras se les "exige algo diferente a los hombres como estar en tu peso y dar una imagen". "Nos juzgan y valoran todo el trabajo de un año en 4 minutos 10 segundos y tener una temporada mala y no estar en tu peso ideal puede hacer que ese juez, en vez de fijarse en todo lo que estás ejecutando, lo haga en tu traje. Por eso muchos entrenadores ponen mucha presión por la imagen porque saben que esos jueces tienen este prejuicio", lamentó.

Sara Hurtado participó en este encuentro, celebrado en el ISDI de Madrid, junto a Itziar Lamiquiz, especialista en Biología Molecular en Harvard, Marta Jurado, creadora del estudio creativo 'Heaps&Woods', Rosa Jiménez Cano, Chief Ecosystems Relations en Venture City, Virginia Morcillo, coordinadora de proyectos de desarrollo en África-Zambia y Kenia de la ONG Más por Ellos, y Patricia Salamanca, responsable del proyecto del primer parque eólico marino construido en Alemania por 'Iberdrola'.