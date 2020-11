Saúl Craviotto, protagonista del documental 'Respira' por el Día Mundial de la epoc

Cerca de 2,9 millones de españoles padecen esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El palista Saúl Craviotto, cuádruple medallista olímpico, participa en el documental 'Respira', dentro de la campaña impulsada por la farmacéutica GSK 'Pulmón Sano-Futuro Sano' con motivo del Día Mundial de la epoc para llamar la atención sobre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecen cerca de 2,9 millones de personas en España.

El objetivo de esta campaña es concienciar a la población acerca de la importancia de cuidar los pulmones. A la presentación acudieron los protagonistas del documental, los doctores Jesús Molina y Julio Ancochea, el apneista profesional Miguel Lozano, la paciente epoc Esther Gómara y Saúl Craviotto.

'Respira' consta de cuatro capítulos en los que, a través de historias en primera persona, sus protagonistas descubren esta enfermedad y sus patologías. La epoc es la tercera causa de muerte en el mundo por encima del cáncer de pulmón y los que la padecen pertenecen a los grupos de riesgo para contraer la COVID-19.

"Cuando pones el cuerpo al límite te falta aire y te dan incluso pinchazos, tienes sensación de mareo, pero creo que es la única manera de ganar esas milésimas y por eso, cuando me quedo sin aire y sin aliento, sé que lo he dado todo. El oxígeno es energía y no saber respirar como lo necesitas, sin duda te llevará a una derrota segura", comentó Craviotto.