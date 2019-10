Sebastian Coe: "Cuando te entrena alguien debes estar seguro que no dañará tu reputación"

Publicado 02/10/2019 16:32:55 CET

DOHA, 2 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, recalcó que los atletas deben tener claro "el trabajar en un entorno seguro" y que no dañe su "reputación" cuando eligen quien les entrena y se mostró confiado en que la sanción a Alberto Salazar "no va a estropear" los Mundiales de Doha.

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) anunció este martes la suspensión por cuatro años del entrenador de origen cubano por "traficar con testosterona, administrar una infusión prohibida y participar en la manipulación para intentar evitar que la USADA tuviese información sobre su conducta".

Salazar, además, era el principal responsable del Nike Oregon Project, un proyecto para sacar mediofondistas y fondistas de gran nivel, algunos como el estadounidense Donovan Brazier y la holandesa Sifan Hassan, oros en la capital catarí en los 800 y los 10.000 metros, respectivamente.

"Un técnico sancionado tiene que romper las relaciones con estos atletas y eso es lo que está sucediendo. Si tú eres entrenado por alguien, debes sentirte absolutamente cómodo trabajando en un entorno seguro y teniendo claro que no dañará tu propia reputación. Un atleta debería preguntarse estas cuestiones", expresó Coe en un encuentro informativo con varias agencias de prensa en Doha.

En este sentido, dejó claro que no veía sombra de sospecha en los atletas pertenecientes al Nike Oregon Project por esta sanción a Alberto Salazar. "No, lo siento, no vivo en ese mundo donde tú únicamente asumes automáticamente lo peor", apuntó.

"Es lo que pasa y estamos gestionándolo, no va a estropear los campeonatos, puede que para ustedes, pero en realidad no es un problema más amplio para la mayoría de las personas que están viendo los campeonatos", añadió el británico, que aseguró desconocer cómo funciona el Nike Oregon Project.

Por otro lado, insistió en que los atletas están "muy satisfechos" de haber llevado los Mundiales a Doha, pese a la baja afluencia de espectadores. "Sí, podríamos tener más espectadores en el estadio, peor hay razones bastante comprensibles por las que esto ha sido un reto", advirtió.

"Los atletas no están hablando de este asunto y, actualmente, los que hablan de las cosas del exterior sean probablemente los que van a volver a casa con medallas. Queremos un estadio lleno y eso tiene que ser el desafío, pero necesitamos centrarnos también en la absoluta calidad que estamos viendo aquí en Doha", puntualizó.

Finalmente, el presidente de la IAAF recordó que hasta el momento 28 países han ganado ya alguna medalla en este Mundial. "No puedo recordar unos Mundiales que hayan tenido este nivel durante tanto tiempo", sentenció.