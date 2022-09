La selección femenina de voleibol sufre en Eslovaquia su primera derrota en el Preeuropeo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de voleibol sumó este miércoles su primera derrota en su fase de clasificación para el Europeo del año que viene al caer de forma clara ante Eslovaquia por 3-0 (27-25, 25-13 y 25-21), un revés sin más impacto que el moral por tener ya el billete para la cita continental.

España no pudo mantener su racha en este Preeuropeo y fueron desarboladas por las locales, salvo en un primer set muy disputado y donde empezó dominando antes de que varios errores no forzados y la mejora eslovaca, liderada por su capitana Karin Palgutova, provocaban que fuese para las anfitrionas por 27-25.

El marcador favorable tuvo un efecto positivo sobre Eslovaquia y muy negativo sobre el equipo que dirige Pascual Saurín, que se vio muy pronto abajo en el marcador y que no pudo impedir cederlo sin demasiada resistencia (25-13).

España no logró encontrar la fórmula para ponerle más emoción al partido. Las eslovacas no aflojaron y tampoco dieron demasiadas opciones a su rival en el tercer parcial, algo más disputado (25-17), pero no suficiente y que certificó el fin del invicto de las 'Leonas' en esta fase de clasificación. Este domingo, en Alicante, cierre ante Dinamarca.