Semenya aspira a correr los 200 metros en Tokyo 2020

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta sudafricana Caster Semenya tratará de correr los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un cambio de distancia para la campeona olímpica de los 800 para evitar las regulaciones de testosterona de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Semenya, oro en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016 en los 800 metros, está obligada a reducir sus niveles de testosterona para competir en distancias desde los 400 metros a la milla, como atleta que presenta un desarrollo sexual diferente (DSD), medida que no aceptó y que mantiene en un pulso con el TAS y la IAAF en un tribunal suizo desde mayo de 2019.

"Mi sueño siempre ha sido y será competir al más alto nivel. Como ya sabéis todos, no puedo hacerlo en los 800 y defender mi título. Para perseguir ese sueño, he decidido cambiar mi distancia y competir en los 200 metros. No es una decisión fácil, pero estoy deseando trabajar duro y hacer todo lo posible para clasificarme para Tokio y dar lo mejor de mi por Sudáfrica", dijo este viernes en un comunicado.