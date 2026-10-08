El ciclista paralímpico Sergio Garrote abre en Reus el proyecto 'Valors Olímpics' de la UFEC - UFEC

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campeón paralímpico de ciclismo en 'handbike' Sergio Garrote ha protagonizado en Reus (Tarragona) la primera sesión del proyecto 'Valors Olímpics', una iniciativa impulsada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y el Departament d'Esports de la Generalitat que busca acercar los valores del deporte a las aulas catalanas.

Inspirado en el programa educativo del Comité Olímpico Internacional (COI), este proyecto llevará a deportistas de élite -tanto olímpicos como paralímpicos- a escuelas de Barcelona, Reus, Vilafranca del Penedès y Blanes, alcanzando a cerca de 1.000 alumnos que completarán la experiencia con una visita al Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch.

En este primer encuentro, celebrado en la Escuela Pare Manyanet ante una cincuentena de estudiantes, Garrote compartió su trayectoria de superación personal tras sufrir un grave accidente, recordando cómo pasó de quedar último en su primera carrera a lograr cuatro medallas paralímpicas, entre ellas dos oros en contrarreloj H2 en Tokio 2020 y París 2024.

Durante la jornada, el ciclista de Viladecans destacó que el deporte es "una herramienta inclusiva para crear red, comunidad y territorio", al tiempo que defendió ante los jóvenes que "el respeto, la disciplina y el esfuerzo" son aprendizajes esenciales que la actividad deportiva aporta para el día a día.

Por su parte, la secretaria general de la UFEC, Isabel Pérez, subrayó la importancia de utilizar el ámbito deportivo como vía fundamental para educar y ayudar a crecer a los más jóvenes, en una primera edición de las jornadas que contará también con la participación de la waterpolista Marta Bach y el jugador de balonmano Adrià Figueras.