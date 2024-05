Sergio Ibáñez, Daniel Gavilán, Marta Arce y María Manzanero buscan el billete para París en Tiflis - ONCE

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los judocas paralímpicos españoles Sergio Ibáñez, Daniel Gavilán, Marta Arce y María Manzanero disputan este fin de semana el Grand Prix de Tiflis (Georgia), última prueba puntuable para conseguir la clasificación para los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Hasta la capital georgiana se ha desplazado el equipo de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), comandado por la técnica Marina Fernández, y los judocas Sergio Ibáñez, Daniel Gavilán, Marta Arce y María Manzanero, que estarán acompañados por los entrenadores Raúl Clemente y Javier Delgado y la fisioterapeuta Marta Moro.

La competición arrancará este sábado para Arce, Gavilán e Ibáñez, mientras que el domingo saltará al tatami la más joven del equipo, María Manzanero, todo con el objetivo de conseguir los puntos necesarios que garanticen el billete para los Juegos Paralímpicos.

En la última competición internacional disputada en Antalya (Turquía), el aragonés Sergio Ibáñez se colgó la medalla de plata, mientras que la vallisoletana Marta Arce y la madrileña María Manzanero se hicieron con el bronce. Por su parte, el madrileño Daniel Gavilán no pudo pasar del primer combate, aunque es el componente del equipo mejor situado de cara a los Juegos de la capital francesa.

El judo es uno de los deportes con menos modificaciones para personas ciegas y sólo es preciso que los combates se inicien con los dos deportistas agarrados. Si se sueltan, el árbitro para con el objetivo de que vuelvan a cogerse. Actualmente, existen dos categorías de competición, J1 (ciegos) y J2 (discapacidad visual) con mínimas modificaciones entre ellas como el acceso con asistencia al tatami o en cuanto al indicativo de la vestimenta.

Con esta nueva normativa, aprobada tras Tokyo 2020, los judocas J1 y J2 no compiten entre ellos a menos que no haya suficientes participantes. Existen también, algunas otras modificaciones, relativas a la forma de transmitir por parte de los árbitros a los deportistas las señales, ya que no lo podrán hacer por gestos, tal y como se hace habitualmente. Además, en este deporte existe una alta participación de personas con sordoceguera, por lo que la forma de darles los avisos también está adaptada al tacto y recogida en el reglamento.