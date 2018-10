Sherazadishvili: "Ahora soy campeón del mundo y tengo que estar más preparado"

Publicado 03/10/2018 12:06:00 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili reconoció que "poco a poco" va dándose cuenta de que se ha proclamado campeón del mundo en la categoría de -90 kilos, un éxito histórico logrado la semana que no paraba de recordarle su entrenador y que ahora hace que tenga que estar "más preparado", sobre todo para alcanzar el sueño de estar en Tokyo 2020.

"Poco a poco lo voy asimilando. He tenido una semana de entrevistas y de televisiones y todavía no me ha dado tiempo de asimilarlo todo bien y de estar tranquilo, pero estoy muy, muy contento", expresó Sherazadishvili tras ser recibido en el Consejo Superior de Deportes por su presidenta María José Rienda.

El deportista de origen georgiano se mostró "muy orgulloso de poder dedicarle" esa medalla a de oro a sus "padres" y a su entrenador, Quino Ruiz. "Lo ha dado todo por mí y sin él no sería posible nada de esto", remarcó.

"Cambia la vida", confesó un Sherazadishvili, que no está "acostumbrado" a recibir tanta atención mediática. "Pero esto le viene muy bien al judo español y es necesario para los patrocinadores. Ha sido algo que ha destacado bastante y ahora de aquí no hay que bajar", apuntó.

Por ello, dejó claro que su "exigencia va a ser la misma". "Es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse. Ahora cuando vuelva a empezar debo de tener la cabeza muy centrada y todo va a ser diferente porque ahora soy campeón del mundo y hay que estar más preparado", advirtió.

"Mi sueño siempre ha sido el Mundial y los Juegos. Uno de ellos ya está cumplido, pero queda otro Mundial (2019), que es mi primer objetivo y luego Tokio, que es a largo plazo porque parece que queda poco, pero hay muchas competiciones de por medio. Queda muchísimo trabajo. Esto está muy bien, pero hay que mantenerse, aunque Tokio es el sueño", recalcó Sherazadishvili.

Al judoca español aún se le ponen "los pelos de punta" cuando recuerda lo que ha hecho y que es el primer campeón del mundo de este deporte en España. "Quino me dice que no sé lo que he hecho y estoy muy contento. Yo intentaba estar centrado en cada combate y no pensar en nada que no fuera eso, pero sí que es verdad que Quino me dijo antes de la final que estaba a un paso de hacer historia. Yo le escuchaba, pero estaba sólo centrado en el combate y en ganar", aseguró.

En el Mundial, "todos" los combates fueron "muy duros" y todos lo rivales "muy fuertes", pero sin duda el que más fue la final ante el cubano Iván Felipe Silva. "Empecé perdiendo, tuve que remontar y luego le tiré para quedar campeón", rememoró.

Niko Sherazadishvili fue recibido este miércoles en el CSD por su presidenta María José Rienda, en una recepción donde estuvo acompañado por el presidente de la Real Federación de Judo y Deportes Asociados, Juan Carlos Barcos, su entrenador Quino Ruiz y la directora deportiva Sara Álvarez, entre otros, además de la exjudoca Conchi Bellorín, directora de Gabinete del Consejo.

En el encuentro, la dirigente granadina les felicitó "por un triunfo histórico" y apuntó con una sonrisa al campeón del mundo que "de aquí hacia arriba", sobre todo haciendo hincapié en Tokyo 2020, y que "cuando las victorias cuestan se saborean mucho más".