Sport for Good de Laureus transmite su legado en Madrid para inspirar programas sociales

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes del colegio madrileño Reinado Corazón de Jesús pudieron disfrutar en el Polideportivo Municipal de Daoiz y Velarde de actividades deportivas organizadas por la Fundación Laureus con la presencia de dos de sus miembros de su Academia, el exfutbolista Raúl González y el nadador paralímpico brasileño Daniel Dias.

Tras la celebración en Madrid de la 25 edición de los Premios Laureus del Deporte Mundial, la Fundación Laureus Sport for Good continuó su actividad, demostrando las oportunidades de un legado duradero en la capital a través de una asociación con el Ayuntamiento ya que sus prestigiosos galardones no sólo celebran los logros de los mejores deportistas del mundo, sino también el poder del deporte para cambiar la vida de los jóvenes y sus comunidades.

Y Laureus canaliza todas estas acciones a través de su Fundación Sport for Good con la que apoya más de 300 proyectos en todo el mundo que utilizan el deporte para combatir la discriminación y la desigualdad en todas sus formas.

"Como parte del legado del evento, la Fundación Sport for Good, en colaboración con la ciudad de Madrid, aportará a la ciudad y a los jóvenes madrileños su experiencia y conocimientos globales adquiridos a lo largo de más de 20 años desde la primera edición de los Premios Laureus en 2000, con la intención de inspirar más programas y proyectos que utilicen el deporte para buenos fines", recalcaron desde Laureus.

Así, como muestra de este propósito, la fundación organizó actividades deportivas en colaboración con entrenadores de la Fundación Rafa Nadal para jóvenes del colegio Reinado Corazón de Jesús en el Polideportivo Municipal de Daoiz y Velarde, acompañados por los miembros de Laureus World Sports Academy Raúl González y Daniel Dias.

Los jóvenes participaron en una sesión de demostración de un programa premiado de deporte para el desarrollo en las que se utiliza el deporte para enseñar valiosas lecciones de vida, entre ellas cómo cuidar la salud mental y llevar un estilo de vida saludable.

"Esta actividad de la Fundación demuestra el futuro legado de Laureus en la capital y la asociación con el Ayuntamiento y la Comunidad durante los próximos tres años para invertir en programas de deporte para el desarrollo que ayuden a reducir el riesgo de exclusión de niños y jóvenes vulnerables de barrios marginales de la ciudad", añadió la Fundación Laureus.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a mi familia Laureus a Madrid y de seguir con el trabajo de ayudar a los jóvenes de la ciudad tras nuestra exitosa celebración de los logros deportivos. Espero que los jóvenes que siguieron a sus héroes deportivos en nuestros premios se sientan igualmente inspirados por los valores y las lecciones que el deporte tiene que enseñar y que, a través de Sport for Good, podamos llevar estos valores a más jóvenes que, de otro modo, se los perderían. Laureus Sport for Good es un concepto que me apasiona y que apoyo incondicionalmente en todo aquello en lo que participo", señaló Raúl González.

Por su parte, Dias se mostró "muy contento de poder visitar Madrid y ver a tantos jóvenes participando en las actividades de Sport for Good". "Veo cada día cómo el deporte tiene el poder de cambiar el mundo en mi propio país y en mi propia disciplina. Deseo todo lo mejor para una larga e impactante asociación entre Laureus y la ciudad de Madrid", remarcó.

Además, la titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, recordó que el paso por la ciudad de los Premios Laureus el pasado 25 de abril ha supuesto "una oportunidad única para poder presentar como modelos de excelencia a deportistas que han llegado a alcanzar lo máximo en sus modalidades deportivas, siempre trabajando desde el deporte de base en edades tempranas en categorías inferiores y en muchas ocasiones desde entornos urbanos con necesidades de reequilibrio y con menos recursos".

"La presencia de Raúl y de Daniel, embajadores deportivos de Laureus, en este evento celebrado en el centro deportivo municipal Daoiz y Velarde es un claro ejemplo de este modelo de excelencia desde el trabajo diario desde la base a la élite", sentenció Cea.