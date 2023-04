Streamers comparten las nuevas tendencias de las plataformas digitales en el deporte como prólogo del ISC 2023

Los abogados Marlén Estévez y Enrique Arnaldo expresan sus dudas sobre el fallo del TC por el canon que pagan las cadenas de radio a LaLiga



MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Creadores de contenidos y streamers compartieron las nuevas tendencias del presente y futuro de las plataformas digitales en el deporte, en una jornada celebrada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el marco de la cuarta edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional sobre el derecho y la industria del deporte que tendrá lugar el 19 de mayo en el Palacio de Santoña de Madrid.

Dicha jornada, bajo el título 'La irrupción de las nuevas plataformas digitales en el mundo del deporte: pasado, presente y futuro', fue inaugurada por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Javier Mata, y por el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig.

Javier Mata destacó que el ICAM, a través de sus más de 40 secciones, pretende estar "a la vanguardia de los avances sociales". "Detrás de cada avance siempre está la Abogacía. Esa voluntad, de ser pioneros en el avance del Derecho y de la sociedad, nos lleva hoy a organizar esta jornada sobre la irrupción de las nuevas plataformas digitales en el mundo del deporte", señaló Mata.

Por su parte, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, recordó la apuesta firme "por la excelencia" de la institución académica y por una formación "muy pragmática" que dé medios y relaciones humanas para inculcar valores.

"ISDE es un ejemplo de saber combinar la tecnología con los valores humanos como la perseverancia, la lealtad, la humildad y el compañerismo. Si a esa formación le sumamos esos valores es una apuesta que siempre gana", comentó.

Sánchez Puig subrayó que el ISC, el único congreso internacional de derecho deportivo organizado por una institución académica, el ISDE, tiene un "carácter formativo", pues entrega un diploma a los asistentes, y ensalzó la participación en el mismo de entidades como LaLiga, patrocinador principal, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y, entre otras, la FIFA, así como la colaboración institucional del Ayuntamiento de Madrid, el propio ICAM y la Cámara de Comercio de Madrid.

La jornada se dividió en dos mesas redondas. En la primera, Enrique Arnaldo Benzo, copresidente de la sección de Derecho Deportivo del ICAM; y Marlén Estévez Sanz, socia en Roca Junyent Abogados y presidenta de la sección de Esports, Actividades Recreativas y Espectáculos del ICAM, comentaron el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que avala el pago del canon por las cadenas de radio a LaLiga para acceder a los estadios de fútbol de los clubes profesionales.

Marlen Estévez expresó su "mezcla de sentimientos" por dicho fallo en el que se confrontan el acceso a la información y la libertad de empresa. "Me surgen dudas. Me cuesta justificar por qué las radios no y las televisiones sí. El derecho a la información también tiene que tener límites. El deporte, ¿es más importante que otros sectores?", se cuestionó.

En este sentido, Enrique Arnaldo Benzo dijo que coincide con el TC en la prevalencia del derecho a la información, aunque la sentencia se le queda "un poco coja" y como solución propuso que el titular de los derechos de retransmisión radiofónica convoque un concurso similar al de la venta centralizada de los derechos de televisión.

No obstante, Arnaldo Benzo admitió que es difícil "cuantificar" qué cantidad deberían abonar las cadenas por el mantenimiento de las cabinas de radio. "¿Por qué deben ser todas las radios las que entren a un campo de fútbol? La ley no incluye los partidos de Primera y Segunda como de interés general sino los de la 'Champions'. Esto podría llevar que, dentro de unos años, la Kings League fuera de interés general y a esas empresas no les haría especial gracia", señaló.

LA CLAVE DEL ÉXITO: GRATIS Y ACCESIBLE

En la segunda mesa redonda, participaron Mayca Jiménez Durillo, redactora especializada en fútbol en el diario digital Relevo; Pablo Herreros García, creador del canal de contenido 'el4set' sobre información de pádel; y Diego Campoy Ortega, presentador en Mr. Underdog&Timeout.

Mayca Jiménez explicó cómo ha sido su transición de un periodismo tradicional al actual, más enfocado hacia las redes sociales. "El trabajo del periodista se multiplica por seis. Lo que quiere la gente más joven, aparte de la inmediatez, es entender las cosas. La información de ahora es efímera, de un consumo más rápido", señaló.

El creador de 'el4set', líder en comunicación del pádel, Pablo Herreros, recordó cómo hace cuatro años y medio pensó "por necesidad" cómo generar valor de sí mismo. "Quería mezclar mis estudios con mi pasión, y la única solución era grabarme en mi casa y que lo viese mucha gente. Un día estaba viendo la final del Open de Australia en mi sofá y el video que había colgado tenía 30.000 visitas. No me considero periodista sino creador de contenidos. La gratuidad y accesibilidad permite ver a Piqué e Ibai. Si la Kings League tiene éxito es porque es gratis y accesible", sentenció.

Y Diego Campoy, que se definió como un "consumidor obseso de la radio", declaró que ser streamer es "una forma también de ser periodista". "El deportista se siente más cómodo con un creador de contenidos, pero, a veces, es más fácil acceder a ellos trabajando para un gran medio. Estuve en el Camp Nou y había mucho niño. Me asusta que mucha gente está mirando hacia otro sitio", indicó.

Esta jornada ha sido el prólogo del ISC 2023, organizado por ISDE en modalidad híbrida, presencial y por streaming, y en el que los principales prescriptores y especialistas del sector abordarán asuntos como los Leading case del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); los retos sostenibles que afrontan los organizadores de eventos deportivos; el proceso de digitalización; el presente y futuro de las Ligas profesionales; la presencia de la mujer en la dirección y gestión de las organizaciones deportivas; las implicaciones legales derivadas de la nueva Ley del Deporte; el Reglamento de Agentes y, entre otros, el nuevo Código Deontológico de la FIFA.

Anteriormente, el pasado 21 de marzo se celebró dentro del marco del ISC 2023 otra mesa redonda, bajo el título La Sostenibilidad del Fútbol Europeo y la Superliga, en la que el presidente de LaLiga, Javier Tebas; Yago Vázquez Moraga, socio fundador de Statim Legal SLP; y Kepa Larumbe, director del Área Legal de BDO en España, advirtieron de las consecuencias legales y económicas que podrían suponer la puesta en marcha del proyecto continental que pretende sustituir a la actual Liga de Campeones de la UEFA en las competiciones nacionales.