El suizo Abraham Tadesse gana y bate el récord del Zurich Marató Barcelona

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta eritreo nacionalizado suizo Abraham Tadesse ha conquistado este domingo la victoria en la 45ª Zurich Marató Barcelona tras rebajar en cinco segundos el récord establecido en 2023, mientras que la etíope Degitu Azimeraw se ha impuesto en categoría femenina.

En una prueba que estrenaba nuevo circuito, Tadesse, de 41 años, se encargó de rebajar la plusmarca de la cita por cuarto año consecutivo al cruzar la línea de meta en 2:05:01, cinco segundos por debajo del récord fijado en 2023 por Marius Kimutai (2:05:06).

El podio lo completaron los kenianos Collins Kipkurui Kipkorir (2:06:44) y Edmond Kipngetich (2:07:21). Los tres primeros atletas corrieron conjuntamente en la cabeza de carrera hasta el km 35, cuando Tadesse se descolgó para entrar en meta en solitario.

"Buscaba ganar de nuevo Barcelona y lo he conseguido. Gané el medio maratón de esta ciudad en 2015 y hoy, nueve años después y con casi 42 años, puedo asegurar que nada es imposible, la edad es sólo un número. He podido conseguir el récord del circuito y me gustaría volver a esta prueba para intentar entrar en meta en 2 horas y 4 minutos", señaló Tadesse.

En categoría femenina, la victoria fue para la etíope Degitu Azimeraw, que paró el cronómetro en 2:19:52, quedándose a ocho segundos del récord de circuito conseguido el año pasado por Zeineba Yimer Worku (2:19:44).

En segundo lugar concluyó su compatriota Shuko Genemo Wote (2:21:35), y la también etíope Meseret Dinke Meleka fue tercera (2:22:58). Las etíopes han encabezado el grupo de élite femenina durante toda la carrera, hasta poco antes del km 30, en el que Azimeraw se adelantó yse encaminó en solitario hacia el triunfo.

"Estoy muy contenta de haber ganado en Barcelona. Me ha gustado mucho el circuito. Intentaré repetir el año que viene, porque es un trazado que creo que se puede correr aún más rápido y me gustaría batir el récord de circuito en la próxima ocasión", apuntó Azimeraw.

Con 20.000 dorsales vendidos, miles de participantes se dieron citas en las calles de la Ciudad Condal, que contó con récord de participación femenina, con 5.000 maratonianas que hicieron que una de cada cuatro participantes y un 57% de corredores internacionales fuera mujer.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y RPM Sports, ha repetido por segundo año consecutivo este 2024 como carrera Gold Label. Además, también se celebró el 46º Campeonato de Cataluña de maratón dentro de la 45ª Zurich Marató Barcelona, con triunfos de Artur Bossy (2:19:11) y Jessica Tipán (2:48:21).

Justo antes de la ceremonia de premios se celebró un acto de hermanamiento entre el maratón barcelonés y el maratón de Nueva York, cuyo representante ha sido George Hirsch, el fundador y presidente honorífico de la gran carrera neoyorquina.

La vertiente más solidaria de la Zurich Marató Barcelona 2024 ha venido de la mano de Zurich Foundation, que ha donado un euro por cada 'finisher'. Finalmente, el importe total recaudado ha sido de 16.175 euros y se destinará a l'Hospital Sant Joan de Déu.