Susana Rodríguez: "Todavía existe mucho por recorrer en inclusión, pero estamos en un buen camino"

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Susana Rodríguez, actual doble campeona paralímpica en la categoría de discapacidad visual, no esconde que "todavía existe mucho por recorrer en inclusión e igualdad", pero considera que se está "en el buen camino", mientras que sabe que tras un 2024 lleno de éxitos debe hacer "borrón y cuenta nueva" y que de los Juegos de París se trajo "una lista de cosas" para seguir siendo la rival a batir.

Este martes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la pontevedresa es una de la grandes referentes del deporte paralímpico, gracias a sus éxitos y a otros logros de gran relevancia más allá de esta faceta y con impacto en lo social.

"Todavía existe mucho por recorrer en inclusión e igualdad, pero yo creo que estamos en un buen camino porque cada vez vamos teniendo noticias de barreras derribadas y eso es buena señal. A lo mejor dentro de muchos años no tiene que haber este tipo de noticias y será el objetivo final, pero bueno, por ahora toca seguir pico y pala", expresó Susana Rodríguez en una entrevista con Europa Press tras presentar su muñeca 'Barbie'.

De todos modos, la deportista gallega tiene claro que "las barreras no se acaban de derribar nunca". "Yo no voy a acabar derribarlas nunca porque para seguir viviendo y teniendo motivaciones hay que tener ilusiones en el deporte o en donde sea", subrayó.

Y la de Vigo ha sido una especialista en derribarlas como la consecución del Premio Nacional del Deporte de 2022, el primero de la historia para una o un deportista con discapacidad, ser portada de la revista 'Time' por su papel en la pandemia como médico, o tener una 'Barbie' a su imagen y semejanza, además de ser doble campeona paralímpica tras sus oros en Tokyo 2020 y Paris 2024.

En este sentido, ve tan "difícil" conseguir un metal dorado en unos Juegos como tener una 'Barbie. "Claro, la medalla depende más de mí, y la muñeca ha sido una apuesta de 'Barbie' y de 'Mattel' porque les ha gustado la historia y refleja sus valores. Tenerla no era algo que dependiera directamente de mí, entonces es más difícil porque cuando depende de ti, puedes hacer todo lo que está en tus manos, pero cuando no, depende de que a alguien le haya parecido interesante para contar", subrayó.

Para la triatleta, esta "oportunidad" que ha tenido con la simbólica muñeca ha sido "guay". "Puede reflejar una historia que puede ser un ejemplo de que podemos tener a veces sueños un poco grandes y locos, pero que con trabajo y con constancia, muchas cosas que nos proponemos las podemos alcanzar", indicó.

"Lo que más me alucina es que cuando de niña soñaba diciendo que quería estar en los Juegos cuando fuese mayor, realmente era un sueño y no sabía ni lo que implicaba, ni el esfuerzo que había que poner para llegar allí", añadió Susana Rodríguez.

"CREO QUE A PARÍS LLEGUÉ EN MI MEJOR FORMA DE SIEMPRE"

La gallega dejó claro "no" es fácil lograr hacer el triplete Juegos-Europeo-Mundial en poco más de un mes. "En los Juegos estaba muy en forma, nos habíamos preparado mucho y creo que llegué en mi mejor forma de siempre, al menos en cuanto a datos de los entrenamientos. Y luego también ejecutamos muy bien la carrera porque hicimos un plan que lo conseguimos ejecutar a la perfección", comentó.

"Además, trabajamos mucho todo, la bici, los giros, los adoquines, la presión de las ruedas, la natación, las corrientes, por dónde girar, cómo dar mensaje a las instrucciones, qué tenía que hacer en cada momento para que el tema de la corriente no nos afectara lo menos posible, lidiar con el cambio de fecha de la prueba", añadió al respecto.

En cambio, en el Europeo de semanas después ella y su guía Sara Pérez fueron "un 'poquito' con la inercia de París", mientras que el Mundial que acogió Torremolinos (Málaga) "ya se hizo bastante bola porque el año se hizo muy largo". "Y, sobre todo, es demasiado poco tiempo el tener el pico de forma en los Juegos y volver a llegar al Mundial a tope", relató.

"Afortunadamente, pudimos correr bien a pesar de que era un circuito con sus complejidades porque la primera transición era muy larga, tenía una pasarela con giros, que para los deportistas B1 (ciegos totales) no es muy favorable, pero lo preparamos bien allí una vez en el sitio y salió", celebró la española.

Antes de Paris 2024, ella y su guía sufrieron una dura caída durante una prueba de la Copa del Mundo, pero, siendo "sincera", no pensó en que era "el adiós a los Juegos en ningún momento". "Tenía mucho dolor y cuando llegué al hospital, sé que en cuanto me hicieron el TAC y me dijeron que no tenía fracturas, que era lo que un poco podía complicar la cosa, ya empecé a pensar en retomar la competición", recalcó.

Entonces, pensaba más en una prueba en Montreal a finales de junio que en la cita paralímpica. "De hecho, cuando estaba en el hospital me querían cortar el bañador de competir y les dije que no porque teníamos esa carrera el 29 de junio y a lo mejor, al no tener fracturas, podíamos ir. Las enfermeras estaban flipando", confesó.

"Al final, estuvimos en Montreal y fue una vez que pasó cuando realmente empecé a pensar en París. La verdad es que no estuve nada agobiada porque tuvimos tanta suerte de que no nos pasara nada grave, porque esa velocidad de cien veces que te caes sólo una consigues que no te pase nada, que no me volví loca en ningún momento", sentenció al respecto.

QUIERE SEGUIR SIENDO "EL TÁNDEM A BATIR"

Y ahora, tras un año exitoso, sobre todo con la reedición del oro de Tokio en París, sabe el camino a seguir. "Tengo claro, sobre todo después de lo que viví en el último ciclo, que es muy importante hacer la 'digestión', relajarse, borrón y cuenta nueva, y ya, cuando sea el momento, volver a empezar. Pero tengo clarísimo que ahora mismo no es momento de pensar en objetivos futuros ni nada, es momento de relajarse, de disfrutar de lo conseguido y en unas semanas ya nos pondremos piernas a la obra", puntualizó.

"Ahora mismo me planteo llegar en el mejor momento de forma al Mundial de Australia que hay en el 2025 y seguir mejorando 'cosillas'. Lo bueno es que me he venido de París con una lista de cosas para seguir mejorando, para seguir poniendo las cosas difíciles a las rivales porque ahora mismo nosotros somos el tándem a batir y también tenemos que seguir buscando cosas que nos permitan intentar mantenernos ahí que realmente es lo más difícil", explicó Susana Rodríguez.

Finalmente, Susana Rodríguez se refirió a su nuevo papel en la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) como Vocal de la Comisión de Coordinación. "Creo que es importante que los deportistas estemos ahí. Primero porque al final somos lo más importante en el deporte y creo que tenemos que luchar porque nuestros derechos se respeten en todos los procedimientos de lucha contra el dopaje y también exigir que haya la máxima rigurosidad, que hagan el máximo número de controles y que cuando haya problemas realmente las sanciones se ejecuten y se cumplan", aseveró.