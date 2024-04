Teresa Perales, "optimista" con su reclamación para volver a competir en S2

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales mostró este lunes su "optimismo" sobre la reclamación que interpuso ante el Tribunal de Apelaciones del Comité Paralímpico Internacional para volver a competir en la categoría S2, a la que descendió de la S5 por su lesión en el hombro izquierdo y después de que le hubieran ascendido a S3 hace unas semanas.

La aragonesa, ganadora de 27 medallas paralímpicas, presentó una nueva reclamación y ahora deberá pasar esta semana, antes del inicio del Campeonato de Europa de Funchal (Portugal), un nuevo proceso de clasificación que ya será definitivo.

"Vamos a cruzar los dedos para que al final salga bien y sea una S2. La verdad es que me dieron puntos en el brazo izquierdo, que las pruebas electro-miograma dan cero. No pueden dar ningún punto porque está a cero, así que vamos a ver qué tal sale", indicó Perales a la prensa tras acudir a la recepción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los deportistas madrileños preseleccionados para los Juegos y a la que acudió por estar federada en un club de la región como el CN Pozuelo.

La zaragozana está "personalmente animada" porque se le ha vuelto a "abrir la esperanza". "Cuando volví de Melbourne, por primera vez me vine hecha polvo. En toda mi carrera deportiva no había vivido un momento así. He dejado de ganar medallas, pero he seguido entrenando todos los días y llevo tres semanas entrenando en Madrid como una loca y haciendo todo lo posible para dar lo máximo en el Europeo", expresó ilusionada la española.

En S3, la nadadora ya había logrado la clasificación para competir en el 100 metros libre, con opciones de conseguir meterse en la final, pero "jamás para el podio". "En S3, las más destacadas caminan, mueven brazos y pies, y yo muevo un brazo, y con un brazo, sin abdominales ni nada, tiro de todo mi cuerpo. Entonces era complicado, yo, por mucho que sea superoptimista, decir que optaba al podio era mentir", confesó la deportista más laureada de la historia de España en unos Juegos.

La 27 veces medallista paralímpica está esperanzada con la "posibilidad" de que le vuelvan a clasificar y le coloquen en la categoría que le corresponde. "Vuelvo a tener opciones, esto no quiere decir que sea fácil, porque ha habido movimientos y hay deportistas ganadoras en la S2 que antes eran S3. Nunca jamás he ido a unos Juegos en los que ya de antemano supiera que iba a ganar", afirmó Perales.

"Ahora vuelvo a tener la esperanza de entrar al podio. Soy muy optimista, llevamos nuevos informes, voy a hacer nuevas pruebas médicas. Llevamos todo cerrado para que si intentan poner un punto de referencia donde no toca, se va a ver muy claro que es imposible que pongan un punto porque no se mueve", aseguró.

Ahora, la española afrontará una doble prueba, primero una clasificación en camilla, en la que se valorará la parte médica, y otra en el agua, su entorno de competición. Perales recordó que nadar con solo un brazo tras la lesión que sufrió en el izquierdo, es "como volver a tener discapacidad". "Estar en silla de ruedas y no mover las piernas, para mí ya no era discapacidad, porque era lo que estaba viviendo, desgraciadamente desde hace 30 años", aseveró.

VA A "INTENTAR CON TODO EL ALMA" IGUALAR A PHELPS

Pese a esto, la aragonesa no pierde la esperanza y sueña con igualar las 28 medallas que logró Michael Phelps en natación a nivel olímpico. "Lo voy a intentar con toda mi alma de verdad", recalcó la nadadora que ya le dijo este deseo al del Baltimore cuando se encontró con él y que también tiene "muchas ganas" sumar 100 metales entre Juegos, Mundiales y Europeos.

"Son muchos Juegos, él en Río ganó la 28 y yo estaba obsesionada por ganar la 28. En Tokio se me salió el hombro tres meses antes. Ya eran, además, los primeros síntomas de estas cosas raras que le pasa a mi cuerpo y se me puso muy complicado, pero aún así, con el brazo fuera, volví con una medalla, aunque quería dos. Y he tenido que seguir hasta París", subrayó la zaragozana.