Archivo - Therabody presenta sus dispositivos para regresar al entrenamiento y la recuperación tras las vacaciones. - THERABODY - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de tecnología de bienestar Therabody ha presentado una selección de sus dispositivos orientados a acompañar la vuelta de los deportistas a las rutinas de ejercicio, facilitando las fases de preparación, recuperación muscular y descanso del organismo después de las vacaciones del verano.

Para las fases previas y posteriores al entrenamiento físico, la compañía ha destacado modelos como el Theragun Prime Plus, que combina percusión y calor para relajar la musculatura a través de sus cinco velocidades. Asimismo, ha incluido el Theragun PRO Plus, que integra percusión muscular profunda, calor, vibración, LED infrarrojo cercano y terapia de frío.

En lo relativo al cuidado localizado durante las actividades cotidianas, la marca ha propuesto el Theragun Mini Plus, un dispositivo ligero enfocado en trabajar zonas concretas del cuerpo. Igualmente, ha situado en esta categoría la herramienta WaveSolo, que aplica vibración para aliviar la tensión muscular en el día a día.

En cuanto al descanso y la desconexión al término de la jornada, la oferta de la firma contempla las botas de compresión neumática inalámbricas JetBoots Prime, diseñadas para favorecer la circulación en las piernas.

Además, ha sumado las SmartGoggles, que combinan masaje, calor y vibración en la zona ocular para reducir la tensión acumulada tras el uso continuado de pantallas. Fundada en 2016 por el doctor Jason Wersland, la empresa especializada en tecnología aplicada al rendimiento y la recuperación muscular cuenta entre sus líneas de producto con las familias Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace y TheraCup.