Topuria se muestra "sin filtros" en su película ‘Topuria: Matador’: "Me permitió conocerme mejor"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El luchador de artes marciales mixtas español Ilia Topuria, actual campeón del peso pluma de la UFC, presentó este miércoles la película ‘Topuria: Matador’ sobre el camino hacia el deseado cinturón, un proyecto en el que se muestra "sin filtros" y le permitió conocerse "mejor" como persona.

"Ver imágenes de la película se asocian con muchos recuerdos y revivirlos me llena de emoción. Se me pone la piel de gallina, a veces me juzgan por ser perfeccionista, he dado mucho por saco", opinó sobre la película documental del último año y medio del luchador, campeón de UFC desde el pasado mes de febrero.

‘El Matador’ da el salto a la gran pantalla el próximo 19 de septiembre con este nuevo proyecto, en el que los aficionados descubrirán "muchas facetas" de Topuria, como padre, hermano o hijo. "En muchos momentos era impactante hasta para mí, la película me permitió conocerme a mí mismo mejor, me veía en muchas situaciones que no me veo de manera natural", reconoció.

"Es una película sin filtros, el que nada teme nada tiene que esconder. Espero que la gente se inspire y motive con la película", agregó el deportista, "orgulloso" de este nuevo proyecto.

En él consiguió olvidarse de las cámaras y los micros, para mostrarse tal y como es. "Y por eso sorprende cuando lo ves. Lo bonito de la peli es eso, se cuenta todo sin filtro. Me da cosa verlo, te cuesta verte, pero espero que la gente lo disfrute. Para mí, es un éxito", sentenció.

"El mensaje de la película es que da igual de dónde vengas si sabes hacia dónde vas. Se ve fácil, pero imagínate apostar por el proyecto de ser campeón desde años atrás. Si tú no crees en ti, nadie lo hará. Siempre uno se tiene que superar para tener una muy buena opinión sobre sí mismo, es lo que se recogerá en el futuro cercano", reflexionó Topuria en preguntas de los medios.

El luchador habla del largometraje como una "obra de arte", en la que también le verán "bastante pasteloso", admitió entre risas. "A lo mejor no soy el tipo más amable dirigiéndome hacia mi equipo en momentos duros. Pero me gusta mucho descubrir todas esas facetas de mí y la opción de verlo", dijo.

"El peor momento de la película fue el recorte de peso, uno nunca se acostumbra al hambre y la sed, es cuando te das cuenta de lo que va la vida. Y el mejor, además del ko, es difícil, porque hay tantos momentos que no lo puedo explicar", agregó sobre la película.

Y después de esta película sobre su hazaña de ceñirse el cinturón del peso pluma de la UFC, Topuria no descarta lanzarse a la ficción. "Puede ser que haga algo como actor, siempre lo he tenido en mente. Pero ahora estoy completamente volcado en mi carrera y terminar de cazar este conejo", sentenció.

El film, que cuenta con la colaboración de Movistar —donde se podrá ver en exclusiva tras su estreno en salas el próximo 19 de septiembre— y Filmax, tiene como productor ejecutivo a Iñigo Pérez-Tabernero, quien reconoció que participar en esta película "ha sido un regalo".

"La producción de la película ha sido como un parte de atracciones para mí. La noche de antes de la primera reunión me prepararé unos papeles. Yo quería hacer ‘Creed’ en real y me dijo que no, porque Creed pierde y el no pierde nunca", reveló.

Para Guillermo Farré, director de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+, el fenómeno Ilia Topuria es una "gran historia" que contar. "Ya hicimos un informe plus en 2023 y los datos fueron una locura, hubo mucho interés. Es un peli que se ve a alguien con metas, es fascinante", elogió.

"Era una obligación participar en esta película. Entramos de lleno y estamos ilusionados, la película es increíble. Ves un ser humano que te enriquece, lloras, sufres, incluso compites con él. Vamos a llevar el fenómeno Ilia por todo el mundo", concluyó Jonathan Cogul, director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax.