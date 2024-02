Topuria: "No voy a quedarme sin pelear en 2024 y el único combate que aceptaré será en España"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, flamante campeón del peso pluma de la UFC, aseguró este jueves que no se quedará "sin pelear este año" y que el "único" combate que aceptará "será en España", en un "estadio mítico" como el Santiago Bernabéu y deseó que su próxima pelea sea ante el irlandés Connor McGregor, al que solo ve "preparado para aguantar dos botellas de whisky".

"No hemos hablado nada (con la UFC) de momento. Me he tomado un par de días libres, pero sucederá, lo empujaré al máximo, no me voy a quedar sin pelear este año, la única que aceptaré será en España. Vamos a tener un par de conversaciones con la UFC. No me cabe la menor duda de que va a suceder", afirmó el peleador en rueda de prensa desde Madrid.

En un salón abarrotado con decenas de medios de comunicación, a los que Topuria brindó su nuevo cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la competición de artes marciales mixtas más famosa, el afincado en Alicante repitió que su deseo es que la UFC organice un evento en el Santiago Bernabéu. "Es un estadio mítico, para cualquier persona poder lucirse en el Bernabéu es un honor", dijo.

"Si tengo la posibilidad de hacerlo, el sitio donde empujaría para hacerlo es ahí. Parece que todos los astros se han alineado", agregó el luchador, que confesó que este domingo, antes del Real Madrid-Sevilla (21.00 horas) hará el saque de honor en el feudo blanco. "Quiero conocer a Florentino Pérez, es un fenómeno", señaló.

Así, Topuria y su equipo iniciarán ahora el proceso para convencer a la UFC de que el recinto madridista es el mejor lugar, haciendo que "tenga sentido y esté bien documentado". "El objetivo es llenar un estadio de 80.000 personas, lo aceptarían", explicó, antes de defender que el Real Madrid es el equipo que "que más representa los valores de España".

Y también tiene claro que su próximo rival en el octágono saldrá entre McGregor, Max Holloway o Sean O'Malley, negándose a una revancha con Alexander Volkanovski. "Necesita tiempo para recuperarse", le dijo al australiano.

"Que Connor venga a España y podrá tener otros cuatro más", respondió a las palabras del irlandés, quien aseguró que tenía unas "pelotas enormes, con cuatro hijos" a la propuesta del español. "Le tumbaría antes de entrar al octágono. Le veo preparado para aguantar dos botellas de whisky. Si decide hacerlo, sería como una 'meriendita'", amenazó al mítico luchador.

Aunque Topuria es consciente de que la pelea que le acercaría al número uno libra por libra de la UFC sería ante Islam Makhachev, actual campeón del pseo ligero de la UFC. "Pero quiero hacer una más antes de pelear con él. Es el objetivo final, está en problemas", ironizó.

Además, reforzó la posibilidad de que su hermano Alexander, también luchador, le acompañe en esa hipotética velada en el Bernabéu. "Será el segundo campeón del mundo español", auguró.

"SOY EL MISMO DESPUÉS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDO"

Topuria recordó el día del combate por el título, cuando finalizó por 'k.o.' a Volkanovski en el segundo asalto. "Es una sensación de muchísima satisfacción. Cuando le vi la cara, me impresionó muchísimo. Fue como ver a una calavera. Me chocó muchísimo. Notar la energía del estadio... estuvo guay, te lo puedo asegurar", respondió mientras reía.

"Justo antes de venir a este acto me decían que era una superestrella, pero para mí yo soy el mismo, yo seguiré haciendo las mismas cosas. Estoy agradecido a todos y si el mundo me ve como una superestrella, pues yo trataré de inspirar. A mí ningún resultado me va a cambiar", aseguró sobre su hazaña: primer español en hacerse con un cinturón de la UFC.

Sin embargo, insistió en que "nunca" su objetivo fue "convencer a nadie", por su "lucha" fue consigo mismo. "El hecho de que mucha gente se esté subiendo a mi barco solo me llena de agradecimiento, no los juzgo por haber dudado de mí. Han reflejado su realidad en mi, muchas personas se ven incapaces de llevar a cabo muchos objetivos. Pero me alegro de ser la persona que les esté cambiando la perspectiva de que se pueden cumplir los sueños", reflexionó.

"Tras esto habrá auge de este deporte en España, el desconocimiento muchas veces juega su papel. Me siento superbien por estar dando la posibilidad a la gente de conocer más este deporte. Todos piensan en un macarra cuando piensan en las artes marciales mixtas, he luchado con esto a lo largo de los años. Pero el deporte va más allá, somos atletas profesionales", reivindicó Topuria.

Además, confesó que le "dolió en el corazón no haber recibido una felicitación del líder de España, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, sin embargo, no guarda "rencor". "No cambia el cariño que le tengo a España", agregó.

"Soy consciente de la que he liado, ya he meditado todo, yo lo visualicé. Esto no es nada para la que se avecina, prepárense, queda mucha historia. Mis palabras no estaban basadas en ilusiones. Lo interesante es lo que pasará ahora", zanjó un Topuria que avanzó que entre sus objetivos a largo plazo estará una pelea de boxeo con el mexicano Canelo Álvarez, actual campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, logrando la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.