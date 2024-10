Topuria pone en juego su cinturón y su confianza ante Holloway en Abu Dabi

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria pondrá en juego este sábado ante el estadounidense Max Holloway el cinturón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el campeonato de artes marciales mixtas más famoso del mundo, que viaja a Abu Dabi para su evento UFC 308, primera vez que el actual campeón defiende el título, todavía invicto en su carrera y ante un veterano peleador que quiere volver al trono.

El Etihad Arena de la capital de Emiratos Árabes Unidos se convertirá este sábado en el epicentro de las artes marciales mixtas con uno de los combates más intensos y esperados del año. Finalmente, y pese a que Topuria se volcó en pelear ya con el cinturón en casa, la pelea se llevará a cabo en Abu Dabi y seguramente más tarde de lo previsto inicialmente (20.00 horas) por la coincidencia con el Clásico entre el Real Madrid-FC Barcelona.

La vida de Topuria cambió en febrero de este año, cuando fulminó al australiano a Alexander Volkanovski con un KO de leyenda. El hispano-georgiano conectó un derechazo letal contra su rival en el segundo asalto para cumplir su promesa y alzar el cinturón del peso pluma de la UFC tan deseado por 'El Matador'.

Esa victoria para proclamarse campeón del mundo mantiene invicto a Topuria con un 15-0, al que ya rodea un aura de leyenda que parece infundir miedo a sus rivales cuando suben al octógono. Su perfil completo, hábil en el suelo y con potencia y resistencia en el boxeo, aunque no es su especialidad, le permiten creer en sus opciones, convertido en una amenaza real para cualquier rival.

Un triunfo sobre Holloway, que presenta 26 victorias (12-2-12) y 7 derrotas, prolongaría la seguridad y la confianza de estos últimos ocho meses, y no daría por terminado un reinado demasiado corto. 'El Matador' quiere seguir en el trono y enfrente tendrá un aspirante, cuya mejor época en la UFC fue entre 2016 y 2019, que es el luchador récord en triunfos (20), finalizaciones (11) y KO's (9) en las 145 libras y que está ante su última oportunidad de bañarse en oro.

Topuria se enfrenta a un oponente muy duro y forjado durante más de una década, ya que debutó en la UFC en 2012. El mayor peligro del hawaiano es su boxeo, su capacidad para aguantar todo tipo de golpes, con una mandíbula difícil de tumbar y que no favorecerá los KO. Esto hace pensar que el estadounidense intentará hacer largo el combate, sumando puntos poco a poco y haciendo mella en la moral del afincado en Alicante.

Esto no debe ser un obstáculo para 'El Matador', que ya pudo, y antes de lo esperado, con un especialista en boxeo y los puntos como Volkanovski, aunque Holloway presenta más altura (1,80 metros) y también compite en peso ligero. Además, en su último combate se impuso por KO en el quinto asalto al estadounidense Justin Gaethje para proclamarse nuevo campeón BMF ('Baddest Motherfucker') de la UFC.

"Estoy listo, no para cinco asaltos, sino para diez, los que quiera. Pero le finalizaré antes de eso. Me siento superbien, superemocionado. Tener ahora la primera defensa es increíble. Me emociona enfrentarme a Max Holloway, un tío al que llevo siguiendo desde que me introduje en las MMA", dijo días antes de la pelea Topuria, decidido a forjar su leyenda y "ser campeón en tres pesos".

En términos estadísticos, Topuria tiene 13, por las 14 del hawaiano. Y es que Holloway puede presumir de propinar 7,1 golpes significativos por minutos en sus peleas, algo menos del doble que el hispano-georgiano (4,4), una muestra de la diferencia de estilos entre ambos peleadores. Con una precisión parecida --46% de 'El Matador' y 48% para el estadounidense--, el nacido en Halle sí es superior en la defensa, impidiendo el 65% de los golpes de sus rivales, mientras que 'Blessed' tiene un 59%.