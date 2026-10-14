El Trofeo Xacobeo vuelve este fin de semana a Sanxenxo con la 6ª serie de la Liga de 6 Metros y J/80

Archivo - Imagen de una regata de la Liga de 6 Metros - MARÍA MUIÑA - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aguas de la ría de Pontevedra acogen los días 17 y 18 de octubre una nueva edición del Trofeo Xacobeo, sexta serie de la Liga de 6 Metros y J/80, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo y que llega marcada por el aliciente de la revancha deportiva en la clase 6 Metros tras lo vivido el mes pasado en la Regata Rey Juan Carlos/El Corte Inglés Máster.

En septiembre, el 'Alibaba II' de Miguel Lago, del Monte Real Club de Yates de Bayona, y el 'Caprice-RH Privé' de Guillermo Rodríguez, del Puerto Deportivo de Benalmádena, secundaron al 'Bribon' en un podio del que se quedó fuera el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bello y actual subcampeón del mundo.

Ahora, apenas cuatro semanas después, los tres equipos volverán a encontrarse en el campo de regatas de la ría pontevedresa, con el 'Titia' queriendo recuperar ese protagonismo ante el 'Alibaba II' y el 'Caprice-RH Privé', y con el 'Bribon' del Rey Don Juan Carlos como una vez más el rival a batir y después de que en la quinta serie de esta liga sumase cuatro victorias de cinco posibles.

Por otro lado, la clase J/80 regresa a la competición con una nueva oportunidad para que los equipos continúen sumando puntos en la clasificación general de la Liga, que afronta su penúltima convocatoria de 2026.

Entre los equipos que han destacado durante la temporada se encuentran el 'Moura', del Club Náutico Marina Coruña y liderado por Xoán Bermúdez de Castro; el 'I3D Atlántico', también del club coruñés y con Guillermo Blanco al mando, y el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro y del Club Náutico de Portonovo. El 'Grupo Bazán' de Joaquín Juan Martínez, 'La Etrusca' de Alba Lago, el One' de Adrián Domínguez y el 'En Zarza Dos' de María José Méndez querrán estar en la pelea.

La cita de este fin de semana será la penúltima oportunidad para que los equipos sumen puntos de cara a la clasificación definitiva de la Liga de 6 Metros y J/80 de 2026. Tras este fin de semana, el Trofeo Xacobeo volverá a celebrarse los días 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con la séptima y última serie de la Liga, que pondrá el punto final a la temporada y decidirá los vencedores de ambas clases.

De esta manera, el Real Club Náutico de Sanxenxo completará un calendario de siete series que comenzó el pasado mes de marzo y que ha permitido mantener una intensa actividad deportiva durante buena parte del año.

Esta continuidad en el calendario responde también a la apuesta del club por fomentar su actividad deportiva a través de la vela de competición fuera de los meses de mayor afluencia turística, contribuyendo a la desestacionalización del turismo deportivo y a la proyección de Sanxenxo, las Rías Baixas y Galicia como destinos náuticos durante todo el año.