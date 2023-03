Under Armour invita a la nueva generación a 'Proteger esta casa'

El jugador de la NBA Stephen Curry en la campaña de Under Armour que invita a la nueva generación a 'Proteger esta casa'.

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de diseño y fabricación de material deportivo Under Armour ha hecho un llamamiento a la nueva generación de deportistas a 'Proteger esta casa', movimiento que durante dos décadas ha unido a los deportistas que defienden su terreno y ponen el foco en darlo todo por su equipo.

Actualmente, cuando los atletas están a punto de venirse abajo es su

equipo el que les empuja a seguir adelante. En eso consiste 'Protect This House'. Con la ayuda de las leyendas actuales y futuras del baloncesto Stephen Curry, Kelsey Plum, Aliyah Boston y Bryson Tucker, Under Armour trae de vuelta este movimiento en el que serán la personificación de una audaz mentalidad de equipo y mostrarán al mundolo que significa pelear por él.

"Nunca fue cuestión de si volveríamos a proteger esta casa, sino de cuándo y cómo. Su importancia para la herencia y el legado de la marca Under Armour, y para el deporte en general, la convierten en la plataforma de marca perfecta para llevar a la UA a este nuevo capítulo.

Pero su renacimiento no consiste en repetir el pasado. Los atletas de hoy y sus motivaciones difieren mucho de los que ocupaban los vestuarios hace 20 años y queremos celebrarlo", comentó Kevin Plank, fundador, presidente ejecutivo y presidente de Under Armour.

El entrenamiento, el sudor y el compañerismo que permiten a los atletas 'Protect This House' es aún más crucial en la actualidad que a principios de los 2000 porque los deportistas, como colectivo, han cambiado su actitud del "yo" al "nosotros".

Under Armour siempre ha entendido no solo todo lo que los atletas aguantan durante el partido, sino cómo se forjan los grandes competidores: entre bastidores, lejos de las cámaras y las multitudes. Todo lo que vive un jugador con el paso del tiempo le ayuda a

entregarse de lleno al éxito de su equipo.

"A principios de 2000, cuando se lanzó el himno por primera vez, yo no era un deportista Under Armour, pero sí un tremendo fan del cántico. Así que ahora, 20 años después y tras 10 años con Under Armour, es todo

un honor para mí formar parte de esta nueva generación de 'Protect this House", señaló Stephen Curry, 4 veces campeón de la NBA.

Muchas leyendas del baloncesto de hoy crecieron entonando 'Protect This House' en sus vestuarios, sus instalaciones deportivas y sus propias casas. Under Armour colabora con deportistas que encarnan lo que significa este movimiento para volver a enardecer el grito de guerra de los atletas de hoy e integrarles en el ADN, el legado y el futuro de la marca.

Cada una de las estrellas del deporte que personifican esta campaña se identifica con este grito de guerra de una manera distinta. Cuando Stephen Curry oye 'Protect This House' en su interior se enciende un férreo propósito que le motiva a no pararse ante nada para lograr que triunfe su equipo.

Dirigida por Wes Walker, la emblemática película de Under Armour sobre el himno Protect This House explicará en detalle la verdadera determinación que conlleva luchar por tu equipo, y dará vida a lo que significa formar parte de uno. A través de esta película, de la enriquecedora narración de los atletas y del contenido digital, se mostrará cómo un atleta puede utilizar sus experiencias -sean positivas o negativas- para construir su coraza y luchar en equipo.