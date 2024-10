El viento frena a la flota en la cuarta jornada del Trofeo Xacobeo - SAILINGSHOTS BY MARIA MUIÑA

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada del Trofeo Xacobeo, prueba que pone en juego en la ría de Pontevedra el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros hasta este próximo sábado, no pudo disputarse este jueves por la falta de viento, aplazada para el viernes por el comité de regatas.

La cita, bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS), no encontró el viento necesario pasadas las 14.30 y, con la entrada de la niebla, llegó el aplazamiento. "Los partes que teníamos a primera hora no se han equivocado. Después del temporal llega la calma y ahora estamos un poco en el medio de dos borrascas y un anticiclón, lo que no está dejando pasar el viento", dijo Jano Martín, Oficial Principal de la regata.

"Al final, viendo que no va a haber viento en todo el día, en vez de esperar hasta la tarde hemos decidido aplazar ya la jornada y que así los regatistas tengan también un poco de descanso después de tres días que han sido muy largos", añadió.

Así las cosas, el Trofeo Xacobeo retomará la competición este viernes a partir de las 12.00, siempre y cuando las condiciones lo permitan. "Las previsiones están cambiando cada día. El parte que vemos ahora de cara a mañana puede cambiar por la noche y de nuevo mañana por la mañana, por lo que es difícil de predecir. Si hubiese posibilidad, mañana intentaríamos completar dos pruebas", concluyó.

Con un total de cinco pruebas completadas hasta el momento, el Trofeo Xacobeo ya ha disputado el mínimo de asaltos necesarios para designar a los nuevos campeones de Europa de la clase. Si se celebra mañana la sexta manga, entrará en juego el descarte del peor resultado de cada equipo y la clasificación podría dar un vuelco presentando nuevas candidaturas al título continental.

En Clásicos, tal y como está ahora la clasificación general, el "Bribon" del Rey Don Juan Carlos seguiría dominando en lo más alto. El defensor del título continental acumula los mejores parciales de toda la flota (1-2-1-2-2), por lo que desecharía, por el momento, un segundo puesto que le permitiría mantener el liderato, siempre y cuando continuase anotando buenos parciales.

Por detrás, sí podría haber cambios entre el finlandés "Astree III" de Ossi Paija (2-1-2-4-4) y el local "Titia" de Mauricio Sánchez- Bella (4-3-7-1-1). "Hay algún barco por detrás que ha tenido algún puesto muy malo y creemos que el descarte podría perjudicarnos un poco, aunque va a depender de lo que pase en las siguientes pruebas", dijo Miguel Riveiro, tripulante del "Alibaba II" de Miguel Lago, que ocupa la cuarta plaza.

En la división Open, por su parte, los tres primeros equipos -el suizo "Junior" de Muller Rainer, el equipo local "Stella" de Violeta Álvarez y el finlandés "Oiva" de Henrik Andersin- están separados por un sólo punto y los dos siguientes equipos -el estadounidense "Jane Ann" de Basil Vasiliou y el británico "Battlecry" de Jeremy Thorp- acechan el podio a tres puntos del tercero.