La Volvo Autesa Cup se decidirá en la tercera y última prueba en aguas de Sanxenxo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ausencia de viento ha impedido la disputa de cualquier regata en la segunda cita de la Volvo Autesa Cup, prueba que engloba el circuito de la Copa de España de 6 Metros, por lo que todo se decidirá en la tercera y última prueba, que se celebrará el 14 y el 15 de noviembre.

Después de que el sábado no se hubiese podido celebrar ninguna prueba en la ría de Pontevedra, este domingo tampoco ha acompañado el viento y la flota no ha podido sumar parciales en la clasificación general. En los cuatro años que lleva celebrándose el circuito en Sanxenxo, esta es la primera vez que no se ha podido disputar ninguna manga durante el fin de semana.

El viento, que se esperaba de componente sur y de intensidad suficiente para regatear, no terminó de entrar hasta que finalmente, en torno a las 14.30 horas y cuando la flota continuaba a la espera en tierra, el Comité de Regatas se veía obligado a anular todas las pruebas previstas.

Así, la clasificación general de la Volvo Autesa Cup se mantiene provisionalmente con los resultados de la primera cita, en la que 'Bribon 500' y 'Seljm' sumaban tres victorias parciales en las divisiones de Clásicos y Open, respectivamente, y se colocaban como líderes provisionales del circuito.

En categoría de Clásicos, los de Pedro Campos cuentan con una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado, el 'Caprice' de Íñigo Echenique, y siete sobre el tercero, el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella. En Open, el equipo patroneado por Patrick Monteiro lidera con tres puntos de ventaja sobre el 'Maybe XIV' de Eugenio Galdón y seis sobre el 'Cream' de Jaime Alonso.

La siguiente cita para la flota de 6 Metros participante en la Volvo Autesa Cup está programada para los días 14 y 15 de noviembre. Será la tercera y última de la temporada y la que definirá, por tanto, a los nuevos campeones de la Copa de España.