Vonn quiere formar dúo con Shiffrin en la nueva combinada por equipos de los Mundiales de Esquí

MÚNICH (ALEMANIA), 28 (dpa/EP)

La estadounidense Lindsey Vonn quiere formar pareja junto a su compatriota Mikaela Shiffrin en la nueva prueba combinada por equipos de los próximos Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino que se celebrarán en febrero en Saalbach (Austria).

En caso de lograr formar ese dúo, Estados Unidos contaría en esta modalidad con las dos mujeres más laureadas de la historia de la Copa del Mundo con un total de 181 triunfos, las históricas 99 de Shiffrin y las 82 de Vonn.

"Me encantaría competir con Mikaela, sería increíble, y creo que sería una de las cosas más bonitas de la historia que las dos compitiéramos juntas en el mismo equipo. Son 181 victorias en la Copa del Mundo entre las dos, le he dicho a mis entrenadores que quiero hacerlo", dijo Vonn a la agencia alemana 'dpa'.

La nueva prueba está prevista para el 11 de febrero en los Mundiales de Saalbach y en ella, en la que cada país puede inscribir varios equipos, una esquiadora hace un descenso y su compañera un eslalon. En este sentido, Vonn está considera una de las mejores de la primera modalidad, con 43 victorias, mientras que Shiffrin acumula 62 en la segunda.

Lindsey Vonn, de 40 años, abandonó su retiro deportivo el pasado mes de diciembre y firmó cuarto y un sexto puesto en el supergigante y el descenso de la estación austriaca de St Anton, mientras que Mikaela Shiffrin, de 29, se está recuperando de la lesión abdominal que sufrió a principios de noviembre y tiene previsto regresar a la Copa del Mundo este jueves en un eslalon en Courchevel (Francia).

"Mikaela todavía no ha vuelto a esquiar, al menos no con el equipo, así que tenemos que ver cómo se siente, pero si está compitiendo en los Campeonatos del Mundo, entonces debe ser lo suficientemente buena para competir en la prueba por equipos, me imagino", advirtió Vonn.