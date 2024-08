Adriana Cerezo: "Creo que todo pasa por algo, mi momento no era Tokio"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica en -49 kg, es ambiciosa y asegura que se ve "campeona olímpica" en los Juegos de París porque le resultaría "frustrante" pensar continuamente en ello y que fuera "imposible", al mismo tiempo que considera que no ser campeona en Tokio hace tres años "ya no es una espinita" sino un "plus" para alcanzarlo este verano y que seguramente fue porque no era entonces su "momento".

"Me veo campeona olímpica. Hay momentos en los que todo el mundo tiene bajón, cuando pierdes, cuando no te ha salido bien, pero creo que nuestro foco siempre ha estado, creo que no nos planteamos objetivos que verdaderamente no creamos que podemos conseguir", señaló Cerezo en una entrevista a Europa Press, tras un evento organizado por Universae en San Sebastián de los Reyes.

El gran objetivo durante todos los días de su vida es conseguir el oro olímpico, una meta real para la alcalaína, de 20 años. "Sería muy frustrante decir que mi día es el oro y fuese algo imposible, sería como fustigarte. Obviamente, podemos ir y perder en primera ronda, puede pasar, pero la posibilidad de quedar campeones también está", valoró.

Y ese ambicioso propósito responde a la final que perdió ante la tailandesa Panipak Wongpattanakit en Tokio hace tres años, donde se colgó, con solo 17 años, la plata olímpica en -49 kg. Aunque lo peor no fue el qué, sino el cómo, ya que no se colgó el oro por un golpe final de su rival a falta de seis segundos. "Ha dejado ya de ser una espinita para ser un poco ese plus. Cuando llegue ese día dices 'Joder, pues hoy sí que...' Que no me vuelva a pasar", recordó.

"Cada vez que lo piensas, te vas a dormir por la noche y dices 'La oportunidad de mi vida la tiré ahí'. Pero también soy una persona que cree que todo pasa por algo. Y creo que mi momento no era Tokio, Tokio era una oportunidad, surgió, la agarramos y fuimos a por todo porque podíamos haber ganado, y todo el mundo lo vio", expresó Cerezo, que competirá desde el 7 al 10 de agosto en París.

No obstante, la joven deportista aprendió "muchísimo" de esa final. "Más que tres segundos, que al final es como lo más tangible, me habría gustado tener allí a mi entrenador, a Jesús. Yo no me creía que era más fuerte y si a lo mejor hubiese hecho un poco más durante el resto del combate, no habría tenido que llegar a esa situación", analizó.

Desde Tokio, su progreso ha sido meteórico, cumpliendo, incluso excediendo, las expectativas que generó su subcampeonato olímpico, como vigente campeona de Europa y de los Juegos Europeos, algo que las rivales ya tienen en cuenta. "Es verdad que es algo que no me planteo en mi día a día. Intento que cuando vean mi nombre en el cuadro y que digan, con perdón, 'menuda putada'", reconoció.

"Me ha venido muy bien liberarme porque era año olímpico y decir este año a esto hay que decir que no, a esto hay que decir que sí, vamos a sentarnos, vamos a ponernos en consenso, no vamos a intentar forzar sobre qué hacer, qué no hacer. ¿Esto me va a ayudar para quedar campeona olímpica? Sí. Lo metemos. ¿Esto ¿te apetece hacerlo, no te disturba? Perfecto. ¿Esto nos va a limitar en el descanso? Fuera. Hemos sembrado esos límites y me ha dado una tranquilidad de que todo está hecho", dijo sobre la gestión emocional y mental en estos últimos meses.

Y para París, Cerezo augura un éxito rotundo del deporte español, gracias a las ayudas del 'Team España'. "Al final, el deportista, lo que necesita es dinero. Donde hay más dinero, hay más medallas. Obviamente, si me das una beca y me quieres dar todo el dinero del mundo, genial", analizó.

"Pero lo que necesitamos es dinero para prepararnos. Entonces ha surgido un programa en el que te dicen qué necesitas y te dicen 'Toma'. Al final, todo lo burocrático es lento y es raro, pero ya te están diciendo 'Vale, si tú necesitas irte a tal, vamos a hacer que tú puedas irte'", agradeció la deportista sobre las nuevas ayudas creadas por el Consejo Superior de Deportes para complementar el Plan ADO.

Por ello, ve capaz al Equipo Español de superar el récord de 22 medallas olímpicas, que data de Barcelona'92, porque "donde hay inversión, hay resultados". "Vas a cualquier evento del COE y ves a la cantidad de deportistas que hay y es una barbaridad. Entonces, no sé cuántas (medallas) habrá, pero creo que vamos a superar las de Barcelona, van a ser unos Juegos excepcionales", zanjó.