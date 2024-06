Adriana Cerezo: "Tengo como deberes todos los días pensar en el oro olímpico"

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica en -49 kilos, confesó este miércoles que tiene "como deberes todos los días" pensar en que conseguirá el oro en los Juegos de París, actuando "como si" fuese "campeona", "porque primero hay que sentirlo y quererlo desde el momento cero para poder serlo", al mismo tiempo que reconoció que todavía tiene que "demostrar muchas cosas" para ser abanderada, aunque ese momento "llegará".

"Todos los días, lo tengo como deberes todos los días, me levanto ya lavándome los dientes y lo estoy pensando. Yo creo que ya actuamos como si ya fuésemos campeones olímpicos, porque primero hay que sentirlo y quererlo desde el momento cero para poder serlo. Y todos los días, igual que le doy vueltas a la final de Tokio, también le doy vueltas a eso", reveló Cerezo en declaraciones a los medios durante un evento organizado por Universae y su club Hankuk en San Sebastián de los Reyes.

La alcalaína, de 20 años, expresó que está "en un momento de la preparación buenísimo" y "con sensaciones increíbles" de cara a París 2024. "Todo el equipo está muy ilusionado, estamos preparados para afrontar cualquier campeonato", aseguró la flamante campeona de Europa en -49 kilos.

"Vamos de forma exponencial, cada día nos encontramos un poco mejor, estamos corrigiendo pequeños detalles. Ver que estás haciendo todo lo que puedes hacer y que las cosas van saliendo, te sube la confianza. Estamos en el mejor momento, pero creo que todavía no podemos afinar un poco más este mes y medio, sobre todo a nivel emocional, de bienestar", analizó la subcampeona olímpica en Tokio hace tres años.

Precisamente, Cerezo insistió en que llega más preparada a París que a la pasada cita en Japón, con más "seguridad", tras competir "con las mejores todos los meses". "A Tokio llegué con muy pocas competiciones absolutas, y ahora llevo tres años compitiendo al más alto nivel todos los meses", agregó.

"Lo que cambia de Tokio a aquí es la visión desde fuera, la gente nos conoce, pero para nosotros es lo mismo. Tenemos que estar siempre preparados para agarrar las oportunidades. No es que estemos a un nivel y lo subamos ahora para los Juegos, es que ahora estamos en un momento de forma increíble, pero por todo el tiempo que llevamos trabajando. Estamos en un pico de motivación que te da un plus", advirtió.

Y su condición de favorita no le genera presión, porque cree que en estas situaciones puede dar "un poco más" sobre el tapiz. "Que la gente piense que vas a ganar y confié en ti es lo más bonito que se puede conseguir en el deporte", expresó. "Encima viene mucha gente a verme, mis padres, mi abuela… Las ganas son las mismas, nos preparamos para estos momentos", añadió.

"La presión es lo que cada uno se ponga, pero si algo no va bien, no creo que sea por nada externo. Siempre me he sentido muy a gusto, toda la gente de mi entorno también, todos confiamos muchísimo. Soy la primera que cree que puede ir a por todo y más. El problema llegará el día que los medios penséis que voy a perder en primera ronda, ese día ya nos lo planteamos, pero de momento estoy contenta con las expectativas", bromeó.

Porque Cerezo quiere dejar la presión a otras, ella viaja a París con la plata de Tokio. "La presión se la dejo a la campeona", dijo riendo. "Todo el mundo es muy bueno, cualquiera de las 16 que llegan ahí tienen posibilidad de medalla. Puedes ser el más rápido, el más listo, el más guapo, el que mejor en dar el peso, que ese día no estás y no estás. O quizá ese día te levantas inspirado y eres campeón olímpico", avisó.

Además, la deportista destacó que el aspecto mental representa el "90%" en un deporte como el taekwondo, "porque si tú crees que no funcionas, no funcionas". "También el verte muy bien físicamente te hace verte bien mentalmente. Cuando te vaya bien o te vaya mal, va a ser cómo te lo tomes lo que te hunda o lo que te haga verte más grande", reflexionó, después de asegurar que el momento de ser abanderada "legará", aunque "queda mucho por demostrar".

VIVIANA MARTON: "SOY CAPAZ DE LOGRAR CUALQUIER COSA POR MI MENTALIDAD"

La alcalaína entrena en el club Hankuk junto a la húngara Viviana Marton, que es la primera mujer en competir para su país en unos Juegos. "Vamos a prepararnos a tope, al cien por cien, para conseguir el máximo objetivo posible", dijo la debutante a los medios.

"Soy de las nuevas, pero tengo la mentalidad de que soy capaz de lograr cualquier cosa. Si hago bien mi trabajo, hay muchas posibilidades de que las cosas vayan bien. Si no cometemos errores, habrá muchas posibilidades (de medalla). Confío mucho en mí", manifestó con confianza.

Su entrenadora, Suvi Mikkonen, cree que llega en un momento parecido al de Cerezo en Tokio, lejos de los focos y sin el cartel de "favorita", aunque la ve capaz de dar la "sorpresa" en el evento. "Son capaces de dar el cien por cien, llegar al límite, pero terminan el 'round' y se dan la mano, un abrazo. Les hemos inculcado la filosofía que cuánto más duro te lo ponen entrenando, más preparada irá. La intensidad de entrenamiento es clave", relató.

Y es que Marton sostuvo que la preparación para los Juegos "no cambia nada" respecto a otros años. "Entrenamos como siempre, con las mismas ganas y mismas sensaciones de todos los días. Hacemos lo mismo cada día, porque eso es lo que nos funciona. Los nervios van bien", concluyó.