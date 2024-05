Alejandro Blanco: "España es el mejor país del mundo en el coeficiente resultados e inversión"

"Madrid es la ciudad más preparada para acoger los Juegos", recalcó el presidente del COE, aunque no cree que antes de 2040



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que España es el primer país del mundo en el coeficiente de inversión económica y resultados de los deportistas, y que Madrid es la ciudad "más preparada" para albergar los Juegos, aunque sería para la edición de 2040.

"Tenemos que hablar del modelo del deporte español, construir el camino a seguir en los próximos 30 años. Somos el mejor país del mundo en el coeficiente resultados e inversión", aseguró en su participación en el foro del club siglo XXI en Madrid, donde fue presentado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Al acto acudieron, entre otros, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; la miembro española del COI, Marisol Casado; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; el presidente de ADESP, José Hidalgo, y, entre otros, la directora general de ADO, Jennifer Pareja.

La ministra Pilar Alegría destacó que Alejandro Blanco es una "figura reconocida" fuera de las fronteras y su "capacidad colaborativa" con su antecesor en el cargo, el propio Rodríguez Uribes, para gestionar la desescalada durante la pandemia de la COVID-19, y con las becas ADO, el Estatuto del Deportista y el Programa Team España.

"En el deporte la unidad hace la fuerza y la unidad es el equipo. No me cabe ninguna duda de que en París vamos a superar las 22 medallas de Barcelona'92", expresó Alegría, quien coincidió en que España debería ser la primera potencia en la ecuación inversión y palmarés de sus deportistas.

EL "ANTES Y DESPUÉS" DE BARCELONA'92

Alejandro Blanco recordó que España ha logrado la clasificación de sus deportistas para 23 de los 29 Juegos Olímpicos e incidió en que hay un "antes y después" de Barcelona'92, con 1.424 atletas, 27 medallas y 103 diplomas olímpicos en la época previa, y 2.562, 143 medallas y 311 diplomas tras la cita en la Ciudad Condal.

"Hay una España antes y después de Barcelona, en la que se vio a un país sin complejos, al que llegaron los mejores entrenadores del mundo y que organizó los mejores Juegos de la historia", indicó el máximo responsable del COE.

Con un 90 por ciento de participación masculina, y el 10 por ciento restante de mujeres, España ha mudado al 58 y 42 por ciento en Tokyo 2020, edición en la que participaron 337 deportistas españoles. Hasta este martes suma 299 clasificados de la previsión de "entre 350 y 360 deportistas".

Blanco aportó más datos: desde Barcelona'92 hasta Tokyo 2020 el 50 por ciento de los atletas nacionales logra medalla o diploma olímpico, y expresó su confianza en que tanto las selecciones masculinas de rugby a siete y baloncesto logren su billete en los preolímpicos de Mónaco y Valencia a finales de junio y principios de julio. "Hasta metemos canastas de espalda, no hay quién nos pare", bromeó sobre el pase del equipo femenino de baloncesto de 3x3.

PRESENTACIÓN DEL ADO: 11 DE JUNIO

El presidente del COE defendió la "vigencia" del Programa ADO, que anunció que se presentará el 11 de junio, y apuntó los retos que ha afrontado al margen de París 2024 como la creación de la Oficina de Atención al Deportista, el Programa de Alto Rendimiento Deportivo y que el organismo siga siendo un "punto de encuentro".

Asimismo, Blanco subrayó la importancia del Programa Podium, del que salió el campeón olímpico Marcus Walz, junto a Telefónica y los acuerdos con la Fundación Trinidad Alfonso y la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

"Somos el primer comité olímpico del mundo en sostenibilidad, y hemos creado el sello de Evento Deportivo Sostenible y las calculadoras de huella de carbono y de agua", reivindicó el mandatario, quien fue enigmático sobre la posibilidad de abordar un sexto mandato. "El objetivo son los Juegos de París y luego tendré una reflexión conmigo mismo".

Sobre la relación con el CSD la calificó de "perfecta" con el actual equipo encabezado por Rodríguez Uribes, aunque admitió que "cuando no ha sido así" ha discutido "muy fuertemente" por defender los derechos de las federaciones, y se refirió al sueño frustrado de los Juegos de Madrid.

"Me decían que era un visionario, y un año después de la no elección de Madrid el COI aprobó una Agenda 2020 que nos daba la razón en un 80 por ciento. No nos dieron los votos, pero sí la razón. Para 2036 hay países con mucho dinero, pero después, hablando con el COI y con la unión del Gobierno y Ayuntamiento, Madrid es la ciudad más preparada para organizar los mejores Juegos de la historia", sentenció.