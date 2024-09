Ander Cepas se asegura un bronce en el tenis de mesa clase 9

PARÍS, 4 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El jugador vasco Ander Cepas aseguró este miércoles una nueva medalla para la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París al clasificarse para las semifinales de la clase 9 del tenis de mesa al derrotar al ucraniano Ivan Mai por 3-0 (11-3, 12-10 y 11-7).

De este modo, el donostiarra, que el pasado 18 de agosto cumplió 20 años y que debutaba en unos Juegos, dio la primera gran alegría en el Arena Sud Paris 4 a su deporte, que mantendrá su aportación al medallero como lleva haciendo desde Barcelona'92 y después de haberlo rozado en un par de ocasiones.

Cepas, quinto en los pasados Mundiales de Granada, se desquitó de la derrota encajada junto a Jorge Cardona en la primera ronda del dobles, un cuadro en el ambos partían como los cabezas de serie número uno. Pero con tiempo ha podido preparar su asalto al cuadro individual donde ya está entre los cuatro mejores, aunque ahora deberá medirse, ya el sábado, al gran favorito, el belga Laurens Devos.

El jugador español supo controlar al más experimentado Mai, bronce en Tokyo 2020 por partida doble y subcampeón europeo en 2023, y el buen inicio le afianzó. El 11-3 le dio fuerza, aunque a partir de ahí el choque se igualó y el ucraniano fue el que llevó la iniciativa en el marcador en el segundo set. Sin embargo, Cepas se rehizo, se lo llevó de forma ajustada y volvió a dominar con más comodidad el tercero y definitivo.

Por su parte, el aragonés Jorge Cardona, también de la clase 9, no pudo acompañarle a la penúltima ronda en el Arena Sud Paris 4 y garantizar otro bronce al caer ante el francés Lucas Didier por 3-1 (11-7, 7-11, 11-6 y 11-8).

El zaragozano, que se rompió el tendón de Aquiles en 2021 y estuvo casi dos años fuera de la competición, no pudo contrarrestar a su rival, apoyado por la grada y aunque se llevó el segundo set, en el tercero estuvo demasiado errático y se vio de nuevo por detrás de cara un cuarto igualado hasta su tramo decisivo donde el local estuvo más sólido.

CEPAS: "

"Estoy muy feliz, muy orgulloso también sobre todo del trabajo que hemos hecho tanto mi entrenador como yo, sobre todo estos dos últimos dos años y 'pico'. Es un trabajo diario muy grande y estoy muy feliz de haber podido conseguir un sueño", expresó Cepas a los medios tras su victoria.

El vasco ahora debe esperar hasta el sábado, aunque todavía debía digerir "un poco la emoción". "Es que no sé ni dónde estoy, pero ya el jueves tranquilamente ya hablaremos del rival, del planning que llevaremos para el siguiente partido", indicó, reconociendo que su próximo oponente, el belga Laurens Devos, es "un superserie".

"Al final ganó en Río con 16 años, en Tokio con 20 y la verdad es que ha sido prácticamente mi ídolo durante toda mi carrera deportiva, así que ahora enfrentarme contra él en una semifinales sin ninguna presión es un sueño", añadió el guipuzcoano.

Este agradeció el "trabajo" de los últimos dos años en el Centro de Alto Rendimiento y no se olvidó de su antiguo entrenador Gorka Fernández que fue quien le dio "ese plus a empezar a jugar un poco más a nivel profesional". Luego, tuvo "un cambio de vida", ya que "hasta los 18 años" estuvo en San Sebastián entrenando con su club y "con un ambiente de club". "A partir de ahí, irme al Centro Nacional, con el equipo nacional, jugar y entrenar con jugadores absolutos fue un salto a ser profesional y se nota", subrayó.

"Últimamente he trabajado mucho el aspecto psicológico también, porque creo que sobre todo para eventos grandes como este, hay que tener las ideas muy claras. Y aún así, en el doble no superé la situación. Al final, esto no para, y venía en el individual y había que ir a tope, pero sigo frustrado porque veníamos con aspiraciones de ganar medalla y luchar por ellas. Fue un gran aprendizaje el jugar con este público, este ambiente y uno no está uno acostumbrado", prosiguió.

El bronce como mínimo del español permite que el tenis de mesa al menos aporte un metal al medallero, algo que lleva haciendo desde Barcelona'92, aunque el de Donosti dejó claro que "el trabajo que hay detrás de todos es muy grande". "Sacamos una, pero creo que somos una selección potente aunque por desgracia ya no podemos contar con Jordi (Morales) ni Álvaro (Valera), que se han retirado y a mí me han enseñado una barbaridad, que han sido ídolos de este deporte", recalcó.

"También hay que mirar hacia adelante y sacar un poco el relevo. Siempre han sido un poco mis referentes en el ámbito de ir a los Juegos y sacar medallas, estos tíos han sido muy grandes, convivir con ellos ha sido una experiencia increíble. Y ojalá Jorge (Cardona) aguante unos más y José Manuel (Ruiz) también. Nadie te asegura ir a unos Juegos, pero con que estén en la lucha y en el camino, yo estaría supercontento y agradecido", sentenció.